Речь идет о военной акции. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Вероятно, будут обстрелы

По его словам, не следует ожидать масштабного наступления вглубь Украины. В то же время, на Востоке, скорее всего, будут новые обстрелы.

Все, что сейчас происходит… Думаю, что решение было принято о военной акции,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что в США начнутся дискуссии о подготовке санкций, вторжении России, перемирии.

Пионтковский: У Путина нет заготовки

Пионтковский считает, что Джо Байдену следует поговорить с Путиным по поводу ракет. Мол, все нужно фиксировать на бумаге и напомнить о договоре по запрету ракет средней дальности. Байдену следует отметить, что он готов пойти на встречу.

Справка. В 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор в Вашингтоне. Согласно документу стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты средней дальности. В 2019 году Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения, потому что Россия нарушала условия.

Российский публицист считает, что этих ракет не будет не только в Украине, но вообще нигде. В то же время, президент США может показать готовность американцев. "У Путина на это нет заготовки. Поэтому непонятно, что он будет делать", – заметил Пионтковский.

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