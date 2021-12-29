Мовиться про воєнну акцію. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Ймовірно, будуть обстріли

За його словами, не треба очікувати масштабного наступу вглиб Україну. Водночас на Сході, найімовірніше, будуть нові обстріли.

Все, що зараз відбувається… Думаю, що рішення ухвалили про воєнну акцію,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що у США почнуться дискусії про підготовку санкцій, вторгнення Росії, перемир'я.

Піонтковський: В Путіна немає заготовки

Піонтковський вважає, що Джо Байдену варто поговорити із Путіним щодо ракет. Мовляв, все потрібно фіксувати на папері і нагадати про договір щодо заборони ракет середньої дальності. Байдену варто відзначити, що він готовий піти на зустріч.

Довідка. У 1987 році Михайло Горбачов та Рональд Рейган підписали договір у Вашингтоні. Згідно із документом, сторони зобов'язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети середньої дальності. У 2019 році Дональд Трамп заявив, що США виходять із угоди, бо Росія порушувала умови.

Російський публіцист вважає, що цих ракет не буде не тільки в Україні, а й взагалі ніде. Водночас президент США може показати готовність американців. "В Путіна на це немає заготовки. Тому не зрозуміло, що він робитиме", – зауважив Піонтковський.

Повний ефір із Андрієм Піонтковсьим: дивіться відео

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