29 июля в Шестом апелляционном административном суде Киева будет рассмотрен иск скандального экс-прокурора Константина Кулика о признании противоправным приказ о его увольнении с ГПУ. Как известно, Кулик планирует восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на статью "Дело Кулика: восстановит ли суд скандального экс-прокурора" издания "РБК-Украина".

В расследовании отмечают, что Шестой апелляционный админсуд находится под контролем ОАСК, который имеет репутацию самого коррумпированного в Украине.

"ОАСК известен тем, что уже выносил ряд скандальных решений в пользу Коломойского. В частности, накануне голосования во втором туре в апреле 2019 года ОАСК признал национализацию "Приватбанка" незаконной, а по иску Никопольского завода ферросплавов было принято решение, которое позволило заводу Игоря Коломойского получать электроэнергию по сниженному тарифу. Судьи ОАСК уже выносили решение в пользу Кулика. Пресс-служба суда сообщила, что 17 декабря 2019 года принято решение выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1,1 миллиона гривен невыплаченного заработка", – подчеркивает автор.

Авторы отмечают, что двое из трех судей имеют конфликт интересов и ранее были замечены в вынесении решений в интересах олигарха Игоря Коломойского. Константина Кулика в свою очередь называют "личным прокурором Коломойского" – наиболее известным он стал после того, как предъявил Петру Порошенко ряд обвинений в прямом эфире на "1+1".

"Судья Наталья Егорова выносила по меньшей 2 решения в пользу Игоря Коломойского – признание незаконным взыскание авиасборов за каждого пассажира (максимальная выгода МАУ и потери для бюджета), а также отклонение требований фискальных служб к МАУ по уплате налогов и сборов. А судья Евгений Сорочко имеет брата Александра Сорочко, который в 2014-2016 годах работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, одновременно с Константином Куликом", – отмечают в статье.

В 2018 году ЦПК сообщил, что Киевский апелляционный административный суд отклонил их жалобу на решение админсуда, что позволяет засекретить декларации военных прокуроров. Как результат, работники ЦПК заподозрили судью, который принимал решение, в предвзятости.

"Невооруженным глазом было видно предвзятость судьи Сорочко, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам. Очевидно, что декларации засекречены, чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях. Впрочем, судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно", – подчеркнули в центре.

Как отмечает издание, ранее при достаточно скрытых обстоятельствах ВАКС фактически на одном заседании решил полностью закрыть уголовное производство о незаконном обогащении Константина Кулика, которое НАБУ и САП расследовали с конца 2015 года. Сделано это было с признаками нарушения требований закона, что в то же время освободило экс-прокурора от большой порции проблем. Однако сделано это было по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть фактически суд не признал, что обвинение Константина Кулика в незаконном обогащении было неправильным.

Напомним, Кулик был уволен из ГПУ экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой осенью 2019 года. Тогда Кулик просто не явился на сдачу аттестационных тестов. С тех пор вокруг Кулика, который имеет репутацию "личного прокурора Коломойского" за организацию уголовных преследований оппонентов последнего, произошло довольно много изменений.