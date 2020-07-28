29 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва буде розглянуто позов скандального експрокурора Костянтина Кулика про визнання протиправним наказу про його звільнення з ГПУ. Як відомо, Кулик планує поновитися на посаді й отримати компенсацію за вимушені прогули.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на статтю "Справа Кулика: чи відновить суд скандального експрокурора" видання "РБК-Україна".

У розслідуванні відзначають, що Шостий апеляційний адмінсуд перебуває під контролем ОАСК, який має репутацію найбільш корумпованого в Україні.

"ОАСК відомий тим, що вже виносив низку скандальних рішень на користь Коломойського. Зокрема, напередодні голосування в другому турі у квітні 2019 року ОАСК визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною, а за позовом Нікопольского заводу феросплавів було ухвалено рішення, яке дозволило заводу Ігоря Коломойського отримувати електроенергію за зниженим тарифом. Судді ОАСК вже виносили рішення на користь Кулика. Пресслужба суду повідомила, що 17 грудня 2019 винесено рішення виплатити колишньому прокурору Костянтину Кулику 1,1 мільйона гривень невиплаченого заробітку", – підкреслює автор.

Автори відзначають, що двоє з трьох суддів мають конфлікт інтересів і раніше були помічені у винесенні рішень в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Костянтина Кулика у свою чергу називають "особистим прокурором Коломойського" – найбільш відомим він став після того, як пред'явив Петру Порошенку низку звинувачень в прямому ефірі на "1+1".

"Суддя Наталя Єгорова виносила щонайменше 2 рішення на користь Ігоря Коломойського – визнання незаконним стягнення авіазборів за кожного пасажира (максимальна вигода МАУ і втрати для бюджету), а також відхилення вимог Фіскальної служби до МАУ зі сплати податків і зборів. А суддя Євген Сорочко має брата Олександра Сорочка, який у 2014-2016 роках працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, одночасно з Костянтином Куликом", – відзначають у статті.

У 2018 році ЦПК повідомив, що Київський апеляційний адміністративний суд відхилив їхню скаргу на рішення адмінсуду, що дозволяє засекретити декларації військових прокурорів. Як результат, працівники ЦПК запідозрили суддю, який ухвалював рішення, в упередженості.

"Неозброєним оком було видно упередженість судді Сорочко, який знімав наші запитання і підігравав військовим прокурорам. Очевидно, що декларації засекречені, щоб врятувати підлеглих Матіоса від брехні в деклараціях. Втім судді апеляційного адмінсуду вважають, що Матіос, який не мав повноважень ухвалювати такі рішення, зробив все правильно", – підкреслили в центрі.

Як зазначає видання, раніше при досить прихованих обставин ВАКС фактично на одному засіданні вирішив повністю закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення Костянтина Кулика, яке НАБУ й САП розслідували з кінця 2015 року. Зроблено це було з ознаками порушення вимог закону, що в той же час звільнило експрокурора від неабиякої порції проблем. Однак зроблено це було за нереабілітуючими обставинами, тобто фактично суд не визнав, що звинувачення Костянтина Кулика в незаконному збагаченні було неправильним.

Нагадаємо, Кулик був звільнений з ГПУ ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою восени 2019 року. Тоді Кулик просто не з'явився на здачу атестаційних тестів. З тих пір навколо Кулика, який має репутацію "особистого прокурора Коломойського" за організацію кримінальних переслідувань опонентів останнього, відбулося досить багато змін.