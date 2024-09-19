Суд оставил в силе решение первой инстанции о признании банковской гарантии такой, что не подлежит исполнению. Детали – в материале.

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Что известно о деле

Судебное дело об отказе банка "Альянс" выплачивать НЭК Укрэнерго 1,2 миллиарда гривен продолжается уже третий год. Весной 2022 года НЭК Укрэнерго обратился в банк с требованием уплатить средства по банковской гарантии, выданной частному энерготрейдеру ООО "Юнайтед Энерджи" – банк от выполнения своих обязательств отказался.

В декабре 2022 года НЭК Укрэнерго в судебном порядке доказал справедливость своих требований к банку "Альянс". Впрочем, в Северном апелляционном суде сделали все, чтобы это решение до сих пор не вступило в силу – 21 месяц различные судейские коллегии не могут, или, скорее, не хотят рассматривать дело.

Такое затягивание судебного процесса дало время банку "Альянс" обжаловать свои гарантийные обязательства перед государственной компанией в целом – уже весной 2024 года Хозяйственный суд города Киева признал выданную банком гарантию такой, что не подлежит исполнению.

Обжалование данного решения со стороны НЭК Укрэнерго и государственного регулятора в сфере энергетических услуг НКРЭКУ не дало результатов. Судьи Северного апелляционного хозяйственного суда А.Тищенко и М.Яковлев во главе с С.Гончаровым отказали НКРЭКУ в привлечении к делу, а НЭК Укрэнерго в удовлетворении апелляционной жалобы.

Последствия решения Северного апелляционного суда в пользу банка "Альянс"

Фактически за одно заседание судейская коллегия подтвердила решение, которым государство пытаются лишить 1,2 миллиарда гривен – представители банка "Альянс" уже заявили о необходимости закрыть дело.

По сути, своим решением судьи вынесли вердикт и национальному рынку электроэнергии, и рынку банковских гарантий, и судебной системе государства. Действующие правила энергорынка, трактовка которых является прерогативой НКРЕКП, и законодательные нормы, определяющие случаи прекращения действия банковской гарантии оказались ничего не стоящими перед судейским мнением. Так же пренебрег суд и практикой Верховного суда, который признал банковскую гарантию формой безусловного обязательства. Впрочем, такая позиция не является чем-то новым в биографии судьи С.Гончарова, которого Высшая квалификационная комиссия судей уже отстраняла от исполнения обязанностей судьи.

Теперь судьба вопроса по 1,2 миллиарда гривен снова будет решаться в Верховном суде, который уже вынес не одно постановление по аналогичным делам об отказе банка "Альянс" платить по банковским гарантиям. Так, в частности, после двух лет судебных разбирательств постановление Верховного суда обязало Хозяйственный суд города Киева начать новое рассмотрение дела об отказе банка "Альянс" оплатить по банковской гарантии выданной в пользу "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" 290 миллионов гривен. Показательно, что и в этом деле одним из методов обжалования выплаты стало требование признать банковскую гарантию банка "Альянс" такой, не подлежащей исполнению.

Сейчас же, согласно реестру судебных дел, суды различных инстанций рассматривают десятки дел о невыполнении банком "Альянс" обязательств по банковским гарантиям, что означает неполучение государством причитающихся ему миллиардов гривен, а это – десятки тысяч Мавиков для фронта и генераторов для государства, которое готовится к зимним блек-аутам.