Впрочем, важной будет реакция нового руководства компании на незавершенные дела, такие как судебный процесс с банком "Альянс" за долг в 1,2 миллиарда гривен. Об этом пишет издание Коротко.Про.

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Накануне отставки [Кудрицкого] Украину из очень высоких кабинетов призывали не нарушать баланс и не ставить под угрозу и без того шаткую стабильность энергосектора. Теперь, когда отставка произошла, у международников два пути: либо свернуть помощь, либо "проглотить" это тактическое поражение и ждать, когда власть в следующий раз укажет партнерам на их место,

– говорится в статье.

Информационная волна против Кудрицкого

Издание напоминает, что информационная волна против Кудрицкого начала наращиваться с конца 2023 – в начале 2024 года. В информационном пространстве появилось сразу несколько искусственных тем для обсуждения, из которых сразу стало понятно, что дело движется в сторону отставки:

Аудит Государственной аудиторской службы о якобы многомиллиардных убытках Укрэнерго. Так называемое дело "о закупках бронежилетов по завышенным ценам". Уголовное дело НАБУ о хищении 716 миллионов долларов из средств Укрэнерго в марте 2022 года (трейдер Коломойского "Юнайтед Энерджи" не рассчитался за покупку электроэнергии, а банк "Альянс", который выдал гарантию – отказался ее гасить). Дела о якобы незаконном обогащении, на основе которых по иску "активиста" были открыты через суд производства в НАБУ и ГБР. И наконец – после масштабных обстрелов со стороны России – появились также обвинения в неготовности защиты энергообъектов, говорится в статье.

Ситуация с международными партнерами

По мнению авторов, международные финансовые организации, которые выдавали средства Укрэнерго, осознавали будущую отставку, и, вероятно, они до конца не хотели верить в то, что выстроенную за несколько лет систему корпоративного управления, которая только начала соответствовать международным стандартам, решат так "прямо" разрушить.

Особенно сложные процессы, можно предположить, происходят в МФК (IFC – структура Всемирного банка), чья подпись стоит также под первым предостережением и поддержкой Укрэнерго. Дело в том, что кроме Укрэнерго, IFC также является партнером и кредитором упомянутого выше банка "Альянс". Того самого, который судится сейчас с Укрэнерго за право не выплачивать 1,2 миллиарда гривен долга по гарантии для "Юнайтед Энерджи". Его председатель правления находится в международном розыске из-за этой гарантии, а ее адвокаты из юрфирмы Miller даже пытались подкупить детективов НАБУ и САП, чтобы изменить подсудность дела,

– говорится в материале.

IFC выдала "Альянсу" кредит на 11 миллионов долларов на развитие малого предпринимательства. Судьба этих средств неизвестна. В IFC не делали заявлений по поводу конфликта двух его клиентов. Однако в медиа выходили публикации о том, что именно вероятные репутационные потери структуры Всемирного банка сейчас удерживают Нацбанк от вывода "Альянса" с рынка.

"Поскольку банк "Альянс" также приложился к педалированию темы отставки Кудрицкого из расчета "нет главы – нет проблемы долга", продолжение сотрудничества этого финучреждения с международными донорами и партнерами стоит поставить под большой вопрос. То, как к сотрудничеству с ним относятся в новом руководстве Укрэнерго, можно будет выяснить на ближайшем заседании суда по возврату долга в 1,2 миллиарда гривен", – говорится в статье.

И главное, чтобы под "шумок" отставки Кудрицкого банку "Альянс" не удалось избежать ответственности и вернуть государству его деньги.