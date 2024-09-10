Утім, важливою буде реакція нового керівництва компанії на незавершені справи, такі як судовий процес з банком "Альянс" за борг у 1,2 мільярда гривень. Про це пише видання Коротко.Про.

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Напередодні відставки [Кудрицького] Україну з дуже високих кабінетів закликали не порушувати балансу і не ставити під загрозу і без того хитку стабільність енергосектору. Тепер, коли відставка сталася, у міжнародників два шляхи: або згорнути допомогу, або "проковтнути" цю тактичну поразку і чекати, коли влада в наступний раз вкаже партнерам на їхнє місце,

– йдеться в статті.

Інформаційна хвиля проти Кудрицького

Видання нагадує, що інформаційна хвиля проти Кудрицького почала нарощуватися з кінця 2023 – на початку 2024 року. В інформаційному просторі з'явилось одразу декілька штучних тем для обговорення, з яких одразу стало зрозуміло, що справа рухається в сторону відставки:

Аудит Державної аудиторської служби про нібито багатомільярдні збитки Укренерго. Так звана справа "про закупівлі бронежилетів за завищеними цінами". Кримінальна справа НАБУ щодо розкрадання 716 мільйонів доларів з коштів Укренерго в березні 2022 року (трейдер Коломойського "Юнайтед Енерджі" не розрахувався за купівлю електроенергії, а банк "Альянс", який видав гарантію – відмовився її гасити). Справи про нібито незаконне збагачення, на основі яких за позовом "активіста" були відкриті через суд провадження в НАБУ і ДБР. І врешті – після масштабних обстрілів з боку Росії – з'явилися також звинувачення у неготовності захисту енергооб'єктів, йдеться в статті.

Ситуація з міжнародними партнерами

На думку авторів, міжнародні фінансові організації, які видавали кошти Укренерго, були свідомі майбутньої відставки, та, ймовірно, вони до кінця не хотіли вірити в те, що вибудувану за декілька років систему корпоративного управління, яка тільки-но почала відповідати міжнародним стандартам, вирішать так "прямо" зруйнувати.

Особливо складні процеси, можна припустити, відбуваються у МФК (IFC – структура Світового банку), чий підпис стоїть також під першим застереженням і підтримкою Укренерго. Річ у тому, що крім Укренерго, IFC також є партнером і кредитором згаданого вище банку "Альянс". Того самого, який судиться зараз з Укренерго за право не виплачувати 1,2 мільярда гривень боргу за гарантією для "Юнайтед Енерджі". Його голова правління перебуває в міжнародному розшуку через цю гарантію, а її адвокати з юрфірми Miller навіть намагалися підкупити детективів НАБУ і САП, аби змінити підсудність справи,

– йдеться в матеріалі.

IFC видав "Альянсу" кредит на 11 мільйонів доларів на розвиток малого підприємництва. Доля цих коштів невідома. В IFC не робили заяв з приводу конфлікту двох його клієнтів. Проте в медіа виходили публікації про те, що саме ймовірні репутаційні втрати структури Світового банку зараз утримують Нацбанк від виведення "Альянсу" з ринку.

"Оскільки банк "Альянс" також доклався до педалювання теми відставки Кудрицького із розрахунку "немає голови – немає проблеми боргу", продовження співпраці цієї фінустанови з міжнародними донорами та партнерами варто поставити під велике питання. Про те, як до співпраці з ним ставляться в новому керівництві Укренерго, можна буде з'ясувати на найближчому засіданні суду щодо повернення боргу в 1,2 мільярда гривень", – йдеться в статті.

І головне, щоб під "шумок" відставки Кудрицького банку "Альянс" не вдалося уникнути відповідальності та повернути державі її гроші.