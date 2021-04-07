Связи между решением Верховного суда об указе президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного Суда, и уголовным производством в отношении отстраненного главы Александра Тупицкого – нет.

Это никак не повлияет на последующие поступки одиозного судьи. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Обратите внимание Тупицкий прибегает к процессуальным ухищрениям, – Совгиря

По его словам, решение Верховного суда будет однозначным. Он отметил, что указ президента не является законным.

Вместо того, чтобы пойти по системной реформе и полностью перезагрузить Конституционный Суд и через честный конкурс, президент пошел путем увольнения отдельных персонажей,

– сказал Шабунин.

Он подчеркнул – Тупицкий заслуживает, чтобы его выбросили с позором, однако по закону. Шабунин сказал, что удивится, если Верховный суд встанет на сторону президента.

Как решение повлияет на Тупицкого

"Если Верховный суд не способен сопротивляться давлению со стороны политических элит, пусть лучше не выносит никаких решений", – добавил Шабунин.

Решение суда усложнит историю Тупицкого, но я очень сомневаюсь, что это сделает его более законопослушным,

– заметил он.

Шабунин подытожил, что отстраненный глава КСУ "плюет" на требования суда, правоохранительной системы и прокуроров тем, что неоднократно не появляется на избрании меры пресечения.

О каком указе говорится

27 марта Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Этим указом беглый президент назначил Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.