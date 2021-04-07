Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий вдруг проигнорировал заседание суда. Так он прибегает к простым процессуальным уловкам.

Такое мнение высказала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Она также добавила, если Тупицкий и в третий раз не явится на заседание, то на него могут повлиять прокуроры.

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"Избегать суда – это элементарные процессуальные уловки, но Верховный суд открыл производство по делу об увольнении Тупицкого с должности. Надеюсь, что в ближайшее время суд поставит точку в этой ситуации", – считает Совгиря.

Она подчеркнула, что Тупицкого могут привлечь к ответственности как обычное лицо.

О мере пресечения

На вопрос журналиста, есть ли основания, чтобы прокуроры ходатайствовали об усилении пресечения, Совгиря ответила, что это должно решаться между прокурорами и судом.

Справка. Прокуроры просят для Тупицкого такую меру пресечения – залог в 45 тысяч гривен, ношение электронного браслета и не посещать здание КСУ.

Впрочем, если Тупицкий и в третий раз не явится на заседание, то есть другие методы воздействия. Все зависит от решения суда.

Это юридическое дело. У прокуроров есть определенный арсенал мер, которые могут применить в таких ситуациях,

– добавила она.

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