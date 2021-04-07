Тупицкий прибегает к процессуальным уловкам, – Совгиря
Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий вдруг проигнорировал заседание суда. Так он прибегает к простым процессуальным уловкам.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Она также добавила, если Тупицкий и в третий раз не явится на заседание, то на него могут повлиять прокуроры.
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"Избегать суда – это элементарные процессуальные уловки, но Верховный суд открыл производство по делу об увольнении Тупицкого с должности. Надеюсь, что в ближайшее время суд поставит точку в этой ситуации", – считает Совгиря.
Она подчеркнула, что Тупицкого могут привлечь к ответственности как обычное лицо.
О мере пресечения
На вопрос журналиста, есть ли основания, чтобы прокуроры ходатайствовали об усилении пресечения, Совгиря ответила, что это должно решаться между прокурорами и судом.
Впрочем, если Тупицкий и в третий раз не явится на заседание, то есть другие методы воздействия. Все зависит от решения суда.
Это юридическое дело. У прокуроров есть определенный арсенал мер, которые могут применить в таких ситуациях,
– добавила она.
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Дело Тупицкого: коротко
- 19 января, в Государственном бюро расследований Александру Тупицкому сообщили о подозрении. Судьи инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии в ГБР открыли еще одно уголовное производство о совершении самоуправства.
- Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого с должности главы КСУ до 28 марта. Потом и вообще отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- Избрать меру пресечения Тупицкому должен Печерский райсуд. Однако подозреваемый регулярно игнорирует судебные заседания.
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