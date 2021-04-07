Тупицький вдається до процесуальних хитрощів, – Совгиря
Ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький вдруге проігнорував засідання суду. Так він вдається до простих процесуальних хитрощів.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Вона також додала, якщо Тупицький і втретє не з'явиться на засідання, то на нього можуть впливати прокурори.
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"Уникати суду – це елементарні процесуальні хитрощі, але Верховний суд відкрив провадження у справі про звільнення Тупицького з посади. Сподіваюсь, що найближчим часом суд поставить крапку в цій ситуацій", – вважає Совгиря.
Вона наголосила, що Тупицького можуть притягати до відповідальності як звичайну особу.
Про запобіжний захід
На запитання журналіста, чи є підстави, щоб прокурори клопотали про посилення запобіжного заходу, Совгиря відповіла, що це має вирішуватись між прокурорами та судом.
Втім, якщо Тупицький і втретє не з'явиться на засідання, то є інші методи впливу. Все залежить від рішення суду.
Це юридична справа. Прокурори мають певний арсенал заходів, які можуть застосувати в таких ситуаціях,
– додала вона.
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Справа Тупицького: коротко
- 19 січня у Державному бюро розслідувань повідомили Олександру Тупицькому про підозру. Судді інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
- Згодом у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження про вчинення самоправства.
- Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня. Потім і взагалі скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ.
- Обрати запобіжний захід Тупицькому має Печерський райсуд. Однак підозрюваний регулярно ігнорує судові засідання.
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