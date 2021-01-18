Решение нового руководства "Укрзализныци" отнести локомотиворемонтные и вагоноремонтные заводы к непрофильным активам уничтожит ряд прибыльных госпредприятий в регионах.

Об этом говорится в статье УНИАН "Грузинский опыт в "Укрзализныце" может стоить стране слишком дорого: Кто пытается развалить украинские железные дороги".

Главным героем материала стал бывший руководитель Грузинских железных дорог, а ныне директор по коммерческой работе и логистике ПАО "Укрзализныця" Иракли Эзгубая.

С приходом на должность осень прошлого года Эзгубая уже принял ряд неоднозначных решений, которые многие эксперты оценивают как опасные для будущего государственного железнодорожного предприятия. Среди них – снижение вагонной составляющей в тарифе на грузоперевозки, внедрение "голландских аукционов" при распределении грузовых вагонов и переквалификация локомотиворемонтных и вагоноремонтных предприятий в непрофильные активы УЗ. Следующим шагом после такого решения будет продажа этих заводов в частные руки.

По информации СМИ, среди активов, рассматриваемых для реализации, в презентации указаны Днепропетровский тепловозоремонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Киевский электровагоноремонтный завод. Также в список вошли Дарницкий, Стрыйский, Панютинский вагоноремонтные заводы.

Помимо вышеназванных, могут попасть еще несколько крупных предприятий – Староконстантиновский и Коростенский заводы железобетонных шпал, щебневые карьеры, Киевский электротехнический завод "Транссигнал" и другие.

Сам Эзугбая пояснил, что непрофильными активами УЗ будут считаться те, которые не имеют отношения к ж/д инфраструктуре, подвижному составу и диспетчеризации. В нынешнем году он рассчитывает в результате такой "оптимизации" дополнительно заработать порядка 5 млрд гривен. Насколько реален такой прогноз – сейчас сказать сложно. Первые итоги можно будет подводить после полноценного старта "распродажи".В экспертной среде заявляют, что это

решение уничтожит большинство прибыльных направлений работы "Укрзализныци".

Эзугбая развернул мощнейшую деятельность по уничтожению прибыльных госпредприятий, изъятию у них прибыльных активов, инфраструктуры, контейнеров, всего того, что приносило прибыль, и передача всего этого в частные руки,

– комментирует первые решения Эзгубая политический эксперт Дмитрий Спивак.

Отметим, в начале года в СМИ появилась информация о запросе ряда народных депутатов к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором те просили дать оценку решению руководства "Укрзализныци" о снижении цен на грузоперевозки на 20%. Такое решение, как заявляют народные избранники, нарушило конкурентную среду рынка и нанесло ущерб как другим грузоперевозчикам, так и прибыльности самой "Укразилизныци".