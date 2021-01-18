Рішення нового керівництва "Укрзалізниці" віднести локомотиворемонтні та вагоноремонтні заводи до непрофільних активів знищить ряд прибуткових держпідприємств у регіонах.

Про це йдеться у статті УНІАН "Грузинський досвід в "Укрзалізниці" може коштувати країні надто дорого: Хто намагається розвалити українські залізниці".

Головним героєм матеріалу став колишній керівник Грузинських залізниць, а нині директор з комерційної роботи та логістики ПАТ "Укрзалізниця" Іраклі Езгубая. З приходом на посаду осінь минулого року Езгубая вже прийняв ряд неоднозначних рішень, які багато експертів оцінюють як небезпечні для майбутнього державного залізничного підприємства. Серед них – зниження вагонної складової у тарифі на вантажоперевезення, впровадження "голландських аукціонів" при розподілі вантажних вагонів і перекваліфікація локомотиворемонтних і вагоноремонтних підприємств в непрофільні активи УЗ. Наступним кроком після такого рішення буде продаж цих заводів у приватні руки.

За інформацією ЗМІ, серед активів, що розглядаються для реалізації, в презентації вказані Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, Запорізький електровозоремонтний завод, Львівський локомотиворемонтний завод, Київський електровагоноремонтний завод. Також до списку увійшли Дарницький, Стрийський, Панютинський вагоноремонтні заводи.

Крім вищеназваних, можуть потрапити ще кілька великих підприємств – Старокостянтинівський і Коростенський заводи залізобетонних шпал, щебеневі кар'єри, Київський електротехнічний завод "Транссигнал" та інші.

Сам Езугбая пояснив, що непрофільними активами УЗ будуть вважатися ті, які не мають відношення до ж/д інфраструктури, рухомого складу та диспетчеризації. У нинішньому році він розраховує в результаті такої "оптимізації" додатково заробити близько 5 млрд гривень. Наскільки реальним є такий прогноз – зараз сказати складно. Перші підсумки можна буде підбивати після повноцінного старту "розпродажі". В експертному середовищі заявляють, що це рішення знищить більшість прибуткових напрямків роботи "Укрзалізниці".

Езугбая розгорнув потужну діяльність зі знищення прибуткових держпідприємств, вилученню у них прибуткових активів, інфраструктури, контейнерів, всього того, що приносило прибуток, і передача всього цього в приватні руки,

– прокоментував перші рішення Езгубая політичний експерт Дмитро Співак.

Відзначимо, на початку року в ЗМІ з'явилася інформація про запит ряду народних депутатів до прем'єр-міністра України Денису Шмигаль, в якому ті просили дати оцінку рішенню керівництва "Укрзалізниці" про зниження цін на вантажоперевезення на 20%. Таке рішення, як заявляють народні обранці, порушило конкурентне середовище ринку та завдало шкоди як іншим вантажоперевізникам, так і прибутковості самої "Укрзалізниця".