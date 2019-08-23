Решение Кабмина о проверках бизнеса принято с нарушениями закона, – глава ГРС

Новое постановление о проверках бизнеса со стороны Государственной службы Украины по вопросам труда было принято Кабинетом министров с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики.

Как сообщила глава Государственной регуляторной службы, новое постановление пришло на смену прежнему, которое было отменено из-за жалоб бизнеса. Однако и в новом постановлении не учтены все предложения предпринимателей и ГРС.

Половина (предложений и наработок ГРС, – Ред.) была учтена. Но существенная половина учтена не была. И собственно, я могу спрогнозировать, что субъекты хозяйствования снова будут обжаловать это решение, поскольку оно принято с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики. Это процедурное основание для его отмены,

– заявила Ляпина.

Также, по словам Ляпиной, новое постановление уже вызвало волну критики со стороны бизнеса, который увидел, что на него будет оказываться давление.