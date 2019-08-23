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      Решение Кабмина о проверках бизнеса принято с нарушениями закона, – глава ГРС

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      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / drs.gov.ua

      Новое постановление о проверках бизнеса со стороны Государственной службы Украины по вопросам труда было принято Кабинетом министров с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики.

      Как сообщила глава Государственной регуляторной службы, новое постановление пришло на смену прежнему, которое было отменено из-за жалоб бизнеса. Однако и в новом постановлении не учтены все предложения предпринимателей и ГРС.

      Половина (предложений и наработок ГРС, – Ред.) была учтена. Но существенная половина учтена не была. И собственно, я могу спрогнозировать, что субъекты хозяйствования снова будут обжаловать это решение, поскольку оно принято с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики. Это процедурное основание для его отмены,
      – заявила Ляпина.

      Также, по словам Ляпиной, новое постановление уже вызвало волну критики со стороны бизнеса, который увидел, что на него будет оказываться давление.
       
      "По комментариям бизнеса, которые уже сегодня раздаются, причем подчеркиваю, легального бизнеса, то есть официальных субъектов с официальным трудоустройством, звучат мнения, что это просто будет создавать пиковое давление на бизнес в условиях сегодняшнего дня", подчеркнула глава ГРС.

      При этом, отмененное прежнее постановление также создавало давление не бизнес и было неэффективным.

      "Мы пытались привести к соответствию эти проверки в сфере труда к Закону о надзоре и контроле, уменьшить давление, сделать их эффективными, результативными. К сожалению, вся эта работа вчера была прервана принятием постановления в том виде, в котором есть", заявила Ляпина.
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      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Бизнес
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