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      Рішення Кабміну про перевірки бізнесу прийнято з порушеннями закону, – глава ДРС

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / drs.gov.ua

      Нова постанова про перевірки бізнесу з боку Державної служби України з питань праці було прийнято Кабінетом міністрів з порушенням закону про основи державної регуляторної політики.

      Про це заявила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

      За її словами, нова постанова прийшла на зміну колишній, яку було скасовано через скарги бізнесу. Однак і в новій постанові не враховано всі пропозиції підприємців і ДРС.

      Половина (пропозицій і напрацювань ДРС, Ред.) була врахована. Але суттєва половина врахована не була. І власне, я можу спрогнозувати, що суб'єкти господарювання знову оскаржуватимуть це рішення, оскільки воно прийняте з порушенням закону про основи державної регуляторної політики. Це процедурна підстава для його скасування,
      – заявила Ляпіна.

      Також, за словами Ляпіної, нова постанова вже викликала хвилю критики з боку бізнесу, який побачив, що на нього буде чинитися тиск.

      "За коментарями бізнесу, які вже сьогодні лунають, причому підкреслюю, легального бізнесу, тобто офіційних суб'єктів з офіційним працевлаштуванням, звучать думки, що це просто буде створювати піковий тиск на бізнес в умовах сьогоднішнього дня", підкреслила глава ДРС.

      При цьому, скасована колишня постанова також створювала тиск не бізнес і була неефективною.

      "Ми намагалися привести до відповідності ці перевірки в сфері праці до Закону про нагляд і контроль, зменшити тиск, зробити їх ефективними, результативними. На жаль, вся ця робота вчора була перервана прийняттям постанови в тому вигляді, в якому є", заявила Ляпіна.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Бізнес
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