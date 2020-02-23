Решение остаться в Новых Санжарах Скалецкая согласовывала с Зеленским и Гончаруком

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призналась, что свое решение остаться вместе с эвакуированными из Уханя в обсервации в Новых Санжарах согласовывала с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

С самого начала это была не рабочая, а скорее творческая идея, которая впоследствии переросла в решение, рассказала Скалецкая в интервью изданию DW.

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Она также заверила, что Владимир Зеленский никак не влиял на это решение. Мол, это было идеей правительственной команды, которая прежде всего согласовывалась с премьером, а уже потом с президентом.

На самом деле, во-первых, идея была показать людям уверенность в наших действиях. Во-вторых, я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится,

– пояснила министр здравоохранения.

По ее словам, она хотела на личном примере показать доверие мерам и средствам обсервации, чтобы это стало для людей показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое.

В то же время она призналась, что живет хоть и в одном здании, но на разных этажах с эвакуированными из Китая.

"Я живу на четвертом этаже, они – на втором и третьем. Эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз должны быть учтены все правила и процедуры", – резюмировала Зоряна Скалецкая.

Эвакуация из Уханя в Новые Санжары: коротко

В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В общем удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев.

Из Китая были доставлены в Харьков с остановками в казахстанской Астане и Киеве. А уже с первой столицы повезли в Новые Санжары автобусами.

Там в медицинском центре они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.

Вместе с ними на карантине оставшиеся члены экипажа самолета, который эвакуировал людей из Уханя, а также медики, которые за ними ухаживают. Из-за протестов местных, которые боялись, что "к ним привезли больных людей", решила остаться в обсервации и Зоряна Скалецкая.



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