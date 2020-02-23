13:46
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Решение остаться в Новых Санжарах Скалецкая согласовывала с Зеленским и Гончаруком

      - Читати новину українською
      Скалецкая призналась, что живет на разных этажах с эвакуированными из Уханя / ukrinform.ua

      Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призналась, что свое решение остаться вместе с эвакуированными из Уханя в обсервации в Новых Санжарах согласовывала с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

      С самого начала это была не рабочая, а скорее творческая идея, которая впоследствии переросла в решение, рассказала Скалецкая в интервью изданию DW.

      Важно: В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины

      Она также заверила, что Владимир Зеленский никак не влиял на это решение. Мол, это было идеей правительственной команды, которая прежде всего согласовывалась с премьером, а уже потом с президентом.

      На самом деле, во-первых, идея была показать людям уверенность в наших действиях. Во-вторых, я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится,
      – пояснила министр здравоохранения.

      По ее словам, она хотела на личном примере показать доверие мерам и средствам обсервации, чтобы это стало для людей показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое.

      В то же время она призналась, что живет хоть и в одном здании, но на разных этажах с эвакуированными из Китая.

      "Я живу на четвертом этаже, они – на втором и третьем. Эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз должны быть учтены все правила и процедуры", – резюмировала Зоряна Скалецкая.

      Эвакуация из Уханя в Новые Санжары: коротко

      В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В общем удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев.

      Из Китая были доставлены в Харьков с остановками в казахстанской Астане и Киеве. А уже с первой столицы повезли в Новые Санжары автобусами.

      Там в медицинском центре они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.

      Вместе с ними на карантине оставшиеся члены экипажа самолета, который эвакуировал людей из Уханя, а также медики, которые за ними ухаживают. Из-за протестов местных, которые боялись, что "к ним привезли больных людей", решила остаться в обсервации и Зоряна Скалецкая.

      коронавірус 2020, які шанси померти
      Статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

      Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Новости Украины Алексей Гончарук Владимир Зеленский Министерство здравоохранения Украины Новые Санжары Коронавирус 2020 Зоряна Скалецкая Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      сегодня , 07:45 Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя
      Михайло Гема
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук