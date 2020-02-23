Рішення залишитися у Нових Санжарах Скалецька узгоджувала з Зеленським і Гончаруком
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зізналася, що своє рішення залишитися разом з евакуйованими з Уханя в обсервації у Нових Санжарах узгоджувала з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єром Олексієм Гончаруком.
З самого початку це була не робоча, а радше творча ідея, яка згодом переросла у рішення, розповіла Скалецька в інтерв'ю виданню DW.
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Вона також запевнила, що Володимир Зеленський ніяк не впливав на це рішення. Мовляв, це було ідеєю урядової команди, яка найперше узгоджувалася з прем'єром, а вже потім з президентом.
Насправді, по-перше, ідея була показати людям впевненість у наших діях. По-друге, я думаю, що це приклад для тих, хто тут перебуває,
– пояснила міністерка охорони здоров'я.
З її слів, вона хотіла на особистому прикладі показати довіру заходам і засобам обсервації, щоб це стало для людей показником того, що про них думають, піклуються і роблять все необхідне.
Водночас вона зізналася, що живе хоч і в одній будівлі, але на різних поверхах з евакуйованими з Китаю.
"Я живу на четвертому поверсі, вони – на другому і третьому. Епідеміологи суворо ставляться до питання контактів, і кожен раз повинні бути враховані всі правила і процедури", – резюмувала Зоряна Скалецька.
Евакуація з Уханя у Нові Санжари: коротко
У четвер, 20 лютого, Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців.
З Китаю їх доставили до Харкова з зупинками у казахстанській Астані та Києві. А вже з першої столиці повезли у Нові Санжари автобусами.
Там у медичному центрі вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.
Разом з ними на карантині залишилися члени екіпажу літака, який евакуйовував людей з Уханя, а також медики, що за ними доглядають. Через масові протести місцевих, які боялися, що "до них привезли хворих людей", вирішила залишитися в обсервації і Зоряна Скалецька.
Статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу