Рішення залишитися у Нових Санжарах Скалецька узгоджувала з Зеленським і Гончаруком

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька зізналася, що своє рішення залишитися разом з евакуйованими з Уханя в обсервації у Нових Санжарах узгоджувала з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єром Олексієм Гончаруком.

З самого початку це була не робоча, а радше творча ідея, яка згодом переросла у рішення, розповіла Скалецька в інтерв'ю виданню DW.

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Вона також запевнила, що Володимир Зеленський ніяк не впливав на це рішення. Мовляв, це було ідеєю урядової команди, яка найперше узгоджувалася з прем'єром, а вже потім з президентом.

Насправді, по-перше, ідея була показати людям впевненість у наших діях. По-друге, я думаю, що це приклад для тих, хто тут перебуває,

– пояснила міністерка охорони здоров'я.

З її слів, вона хотіла на особистому прикладі показати довіру заходам і засобам обсервації, щоб це стало для людей показником того, що про них думають, піклуються і роблять все необхідне.

Водночас вона зізналася, що живе хоч і в одній будівлі, але на різних поверхах з евакуйованими з Китаю.

"Я живу на четвертому поверсі, вони – на другому і третьому. Епідеміологи суворо ставляться до питання контактів, і кожен раз повинні бути враховані всі правила і процедури", – резюмувала Зоряна Скалецька.

Евакуація з Уханя у Нові Санжари: коротко

У четвер, 20 лютого, Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців.

З Китаю їх доставили до Харкова з зупинками у казахстанській Астані та Києві. А вже з першої столиці повезли у Нові Санжари автобусами.

Там у медичному центрі вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.

Разом з ними на карантині залишилися члени екіпажу літака, який евакуйовував людей з Уханя, а також медики, що за ними доглядають. Через масові протести місцевих, які боялися, що "до них привезли хворих людей", вирішила залишитися в обсервації і Зоряна Скалецька.



Статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу