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      Решение суда в отношении "Приватбанка": пришел ли Коломойский на заседание

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      Шестой апелляционный админсуд суд 19 декабря решал судьбу "Приватбанка". Истец – Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Кабинет Министров Украины.

      Ходатайство адвокатов "Приватбанка" о том, что решение по этому делу должен выносить Хозяйственный суд – приняли. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка 24 канала.

      Важно! Что будет с экономикой, если суды отменят национализацию "Приватбанка"

      Это дело будут рассматривать после 31 января 2020 года, когда будет разбирательство в отношении семьи Суркисов.

      Активисты, которые были под зданием админсуда, уже начали собирать свои палатки и флаги и расходиться. Игоря Коломойского в суде корреспонденты 24 канала не встретили.

      Как и почему Украина национализировала "Приватбанк"

      18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы банка, Коломойский и Боголюбов, сами обратились к правительству с предложением национализировать финучреждение. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более чем 155 миллиардов гривен.

      Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

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      Автор: Иванна Шептицкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк
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