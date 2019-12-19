Решение суда в отношении "Приватбанка": пришел ли Коломойский на заседание

Шестой апелляционный админсуд суд 19 декабря решал судьбу "Приватбанка". Истец – Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Кабинет Министров Украины.

Ходатайство адвокатов "Приватбанка" о том, что решение по этому делу должен выносить Хозяйственный суд – приняли. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка 24 канала.

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Это дело будут рассматривать после 31 января 2020 года, когда будет разбирательство в отношении семьи Суркисов.

Активисты, которые были под зданием админсуда, уже начали собирать свои палатки и флаги и расходиться. Игоря Коломойского в суде корреспонденты 24 канала не встретили.

Как и почему Украина национализировала "Приватбанк"

18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы банка, Коломойский и Боголюбов, сами обратились к правительству с предложением национализировать финучреждение. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более чем 155 миллиардов гривен.

Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.