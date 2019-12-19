Рішення суду стосовно "Приватбанку": чи прийшов Коломойський на засідання

Шостий апеляційний адмінсуд суд 19 грудня вирішував долю "Приватбанку". Позивач – Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Кабінет Міністрів України.

Клопотання адвокатів "Приватбанку" у тому, що рішення у цій справі має виносити Господарський суд – ухвалили. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка 24 каналу.

Важливо! Що буде з економікою, якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку"

Цю справу розглядатимуть уже після 31 січня 2020 року, коли буде розгляд стосовно родини Суркісів.

Активісти, які були під будівлею адмінсуду, почали вже збирати свої намети та прапори й розходяться. Ігоря Коломойського у суді кореспонденти 24 каналу не зустріли.

Як і чому Україна націоналізувала "Приватбанк"

18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники банку Коломойський та Боголюбов самі звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати фінустанову. Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.

Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.