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      Решение Верховного Суда по евробляхеру – не победа, – эксперт

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      ВСУ пока не позволял пользоваться евробляхами
      ВСУ пока не позволял пользоваться евробляхами / sud.ua

      Верховный Суд признал, что пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным статьей 469 Таможенного кодекса Украины. Но это не означает разрешение на пользование.

      Решение Верховного Суда  и что оно означает для владельца авто на еврономерах растолковал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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      Он пояснил: вместо криков о "победе", стоит прочитать решение суда. Где указано, что Верховный Суд установил факт, что еще в 2015-м году Конституционный суд установил, что это нарушение нельзя квалифицировать по статье 469 Таможенного кодекса. Более того, ВСУ установил, что гражданин Украины сознательно обманул таможню, указав режим "Транзит", а на самом деле хотел избежать уплаты налогов при растаможке.

      Суд исправил непрофессионализм конкретного таможенника, который применил за это нарушение статью 469, и указал о нарушении статьи 470 Таможенного кодекса Украины. Теперь таможня составит новый протокол о нарушении статьи 485 Таможенного кодекса Украины, и штраф уже будет намного больше,
      – отметил эксперт.

      И теперь виновнику не удастся включить "наивность" и якобы незнание, в каком режиме ввозилось авто, отметил Назаренко, потому что:

      1) украинец зарегистрировал авто в Эстонии лично на себя;
      2) украинец лично признал свой обман таможни и то, что указал "Транзит" с целью неуплаты налогов, а Верховный Суд – этот факт указал в своем решении.

      Эксперт процитировал решение: исходя из объяснений самого гражданина, им совершены противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а так же использованы товары, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы (ст. 485 Таможенного кодекса Украины).

      Теперь 485-я статья ТКУ! И где тут победа? Может измена?
      – отметил Назаренко.

      Поэтому, по словам эксперта, не стоит евробляхерам "передавать друг другу эту статью, как Ленин Крупской зачитанную до дыр газету "Искра", и заманивать в свои ряды очередную жертву с криком: "Суд установил, что ездить на бляхах разрешено!". Ведь это не так.

      Какое наказание предусматривает статья 485 Таможенного кодекса Украины?
      Статья 485 касается неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей или уменьшения их размера, а также ложных сведений относительно условий и вида договора купли. Она предусматривает наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Верховный суд Украины
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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