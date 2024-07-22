Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что республиканцы заинтересованы, чтобы Байден продолжил участвовать на предстоящих президентских выборах. Они считают, что именно благодаря этой кандидатуре у Трампа больше шансов на победу.

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В пользу республиканской партии

Валерий Клочок отметил, что Вэнс в своей риторике транслирует все тезисы Трампа, поэтому любые высказывания о Байдене, однозначно. принадлежат лидеру республиканцев.

Республиканцы давят на Байдена. Они хотят аргументировать для своего избирателя его неспособность выполнять должным образом свои должностные обязанности из-за состояния здоровья,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Какой может быть политика Трампа

По мнению Клочко, Трамп сформировал свою команду так, чтобы в случае победы на выборах 2024 года у него сразу была возможность делать то, что ему не удалось в течение первых четырех лет президентства.

Вероятно, он максимально концентрирует власть в одних руках, принимать нестандартные решения, которые совсем не характерны американской экономике, внутренней и внешней политике,

– предположил он.