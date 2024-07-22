Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що республіканці зацікавлені, щоб Байден продовжив брати участь на майбутніх президентських виборах. Вони вважають, що саме завдяки цій кандидатурі у Трампа більше шансів на перемогу.

Дивіться також Потрібен сильний кандидат: хто може замінити Байдена на виборах

На користь республіканській партії

Валерій Клочок зазначив, що Венс у своїй риториці транслює всі тези Трампа, тому будь-які вислови про Байдена, однозначно. належать лідеру республіканців.

Республіканці тиснуть на Байдена. Вони хочуть аргументувати для свого виборця його неспроможність виконувати належним чином свої посадові обов'язки через стан здоров'я,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Якою може бути політика Трампа

На думку Клочка, Трамп сформував свою команду так, щоб у випадку перемоги на виборах 2024 року у нього відразу була можливість робити те, що йому не вдалось впродовж перших чотирьох років президентства.

Ймовірно, він максимально сконцентрує владу в одних руках, ухвалюватиме нестандартні рішення, які зовсім не характерні американській економіці, внутрішній та зовнішній політиці,

– припустив він.