Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що республіканці зацікавлені, щоб Байден продовжив брати участь на майбутніх президентських виборах. Вони вважають, що саме завдяки цій кандидатурі у Трампа більше шансів на перемогу.
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На користь республіканській партії
Валерій Клочок зазначив, що Венс у своїй риториці транслює всі тези Трампа, тому будь-які вислови про Байдена, однозначно. належать лідеру республіканців.
Республіканці тиснуть на Байдена. Вони хочуть аргументувати для свого виборця його неспроможність виконувати належним чином свої посадові обов'язки через стан здоров'я,
– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Якою може бути політика Трампа
На думку Клочка, Трамп сформував свою команду так, щоб у випадку перемоги на виборах 2024 року у нього відразу була можливість робити те, що йому не вдалось впродовж перших чотирьох років президентства.
Ймовірно, він максимально сконцентрує владу в одних руках, ухвалюватиме нестандартні рішення, які зовсім не характерні американській економіці, внутрішній та зовнішній політиці,
– припустив він.