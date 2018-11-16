Реставрация ванн во Львове, Хмельницком и Виннице. Развеем мифы

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Новая качественная ванна – удовольствие не из дешевых, ведь может обойтись семейному бюджету в 5-10 тысяч гривен. В то же время, как качественная реставрация помогла бы сэкономить эти средства и, вместе с тем, вернуть вашей ванне и красивый вид, и функциональность. И все же, бытует мнение, что процедура эта ненадежная, а восстановленные ванны – недолговечны. Мы разрушим самые распространенные мифы, которые все еще заставляют вас сомневаться: реставрировать или покупать новую ванну?

Миф 1: Реставрация ванн, это косметическая процедура, которая маскирует, а не решает проблему

На самом деле использование качественных материалов обеспечивает эксплуатацию отреставрированной ванны сроком более 10-ти лет! К примеру, компания "Реставратор" использует уникальное покрытие ExtraLight. Этот новейший жидкий акрил, производимый из импортных компонентов BykChemie (Германия), DOW и DuPont (США) и обладает высокой степенью адгезии, то есть, прочно сцепляется с поверхностью основания и после полного отверждения приобретает идеальные эксплуатационные характеристики. Высокое качество материала при правильном методе налива акрила (слоем толщиной до 5-ти мм) является залогом того, что ванна будет выглядеть как новая и будет надежно защищена от пожелтения, трещин и царапин и агрессивного воздействия химических веществ. Еще один плюс такого метода – в его универсальности. Наливной акрил можно применять для реставрации стальных, чугунных, акриловых, фаянсовых и керамических ванн любой формы и размеров. Специалисты сходятся в том, что метод "наливного акрила" на сегодня остается наиболее долговечным и обеспечивает не просто обновление, а настоящий апгрейд вашей ванны.



Ванна ДО реставрации

МИФ 2: Реставрация ванн – дорогая процедура, выгоднее купить новую

Качественная реставрация ванн в Хмельницком, Виннице и Львове обойдется дешевле, чем новая ванна среднего качества. Более того, реставрация ванн бывает разной и вы можете выбрать свой оптимальный вариант стоимости. Так, метод наливного акрила будет стоить дороже и, соответственно, обеспечит более длительный эффект – 10 и даже более лет. Но и есть более простой вариант так называемой эмалировки, которая поможет восстановить ванную как минимум на 2 года за значительно меньшие средства. Эта процедура проходит в несколько этапов и благодаря филигранной точности мастеров, которые покрывают сантехнику эмалью в несколько слоев, возвращает ванне глянцевый вид. Специализированные сертифицированные смеси материалов, используемые для эмалирования, формируют красивое, прочное и безопасное новое покрытие, которое не выделяет токсичных веществ. Благодаря услугам компании "Реставратор" ваша ванна может получить еще больше полезных функций, которыми не обладала ранее. Например, услуга "Акриловый вкладыш" от компании "Реставратор" обеспечивает медленное остывание воды – лишь на градус в течение получаса! Технология гениальна в своей простоте: на старую поверхность наносят специальную клеящую монтажную пену и затем вставляют акриловый вкладыш соответствующих размеров. То есть, это по сути ванна в ванной, которая не только выглядит как новая, но и экономит горячую воду. Полимерный материал, который используется для такого вида реставрации – простой в уходе, экологически безопасный и ударопрочный акрил.



Ванна ПОСЛЕ реставрации

Миф 3: Зачем реставрировать ванну, если можно ее очистить с помощью специальных химических средств

Процедура реставрации ванны, если ней занимаются профессионалы – трудоемкий и чрезвычайно ответственный процесс. Он включает несколько этапов: зачистка с удалением старого покрытия с одновременной подачей воды, без загрязнения помещения пылью. Затем ванну тщательно обезжиривают с помощью вещества со специальным составом. После этого хорошо просушивают промышленным феном, чтобы избежать даже малейших остатков влаги. И лишь затем наливают акрил или проводят эмалирование. Малейшее отклонение, остатки грязи или недостаточное время высыхания могут свести на нет весь процесс. Соблюдать четкую последовательность чрезвычайно важно, поэтому мастера компании "Реставратор", которые часто переделывают ванны после неудачных "самостоятельных" реставраций, призывают: не тратьте зря средства и время. Даже если вы приобретете комплект жидкого акрила, у вас все равно не получится зачистить ванну так, чтобы обеспечить 100-процентное сцепление нового покрытия со старой основой. Как следствие, покрытие вздувается или медленно сохнет, идет трещинами – и ваша ванна снова непригодна к использованию. И если вы все-таки уверены в собственных силах, компания реставратор с радостью предоставит качественные материалы и необходимые инструкции, следуя которым вы сможете обновить свою ванну самостоятельно. Учтите, что этот процесс может занять довольно много времени – одно только высыхание длится от 16-ти до 36-ти часов!

Миф 4: Материалы, использующиеся для реставрации, опасны для здоровья человека

Для реставрации ванн во Львове, Хмельницком и Виннице компания "Реставратор" использует исключительно сертифицированные материалы, которые не только вполне безопасны, но и даже гипоаллергенны. Жидкий и наливной акрил, а также растворы для эмалирования, не выделяют токсичных веществ и препятствуют размножению патогенной микрофлоры, что документально подтверждено санитарно-эпидемиологическими службами в сфере защиты прав потребителей. Важную роль играет и то, что все материалы производятся за рубежом, где существуют повышенные требования в отношении стандартов безопасности. Безопасными являются не только материалы, но и сама процедура – при закрытых дверях, с использованием подачи воды, что сводит к нулю попадание частиц грязи и пыли в воздух. Компания Реставратор предоставляет гарантийные талоны на выполненные проекты, полностью отвечая за их безопасность и качество.

Миф 5: У нас нет компаний, предлагающих качественную реставрацию ванны

Этот миф обусловлен тем, что реставрация ванны – услуга, которую предлагают множество компаний или мастеров, но далеко не все делают свою работу ответственно и качественно. Отличить настоящих профессионалов от любителей или даже мошенников помогут специальные сервисы для проверки доменных имен (например, wwhois), которые помогут выявить дату создания того или иного сайта и убедиться, какой на самом деле "возраст" компании. А также избегайте чрезмерно доступных цен, ведь часто за такие деньги не купишь даже качественные материалы, не говоря уже о работе мастера. И все-таки, есть и компании, которым можно доверять. Реставрация ванн во Львове, Хмельницком и Виннице от компании "Реставратор" – это всегда качественные результаты. Компания занимается восстановлением сантехники уже 17 лет и за это время спасла не одну "безнадежную" ванну, сэкономив средства клиентов. Более того, специалисты компании предлагают эксклюзивные услуги – например, колорирование ванны, что сделает дизайн более индивидуальным. Перечисленные способы реставрации подходят не только для ванн, но и для джакузи, умывальников, душевых поддонов. Таким образом, полное обновление ванной комнаты методом современной реставрации поможет сэкономить круглую сумму и изменить интерьер до неузнаваемости.

Выбирайте качественную реставрацию ванн во Львове, Хмельницком и Виннице от профессионалов своего дела – звоните 068-15-15-815 или заходите на сайт. Подарите второе дыхание своей сантехнике и наслаждайтесь ее блестящим видом еще долгие годы!