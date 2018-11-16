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      Реставрація ванн у Львові, Хмельницькому та Вінниці. Розвіємо міфи

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      Ванна
      Ванна / ek.ua

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      Нова якісна ванна – задоволення не з дешевих, адже може обійтися сімейному бюджету у 510 тисяч гривень. Водночас, як якісна реставрація допомогла би зекономити ці кошти і, разом з тим, повернути вашій ванні і гарний вигляд, і функціональність. Та все ж, побутує думка, що процедура ця ненадійна, а відновлені ванни – недовговічні. Ми зруйнуємо найбільш поширені міфи, які все ще змушують вас вагатися: реставрувати чи купувати нову ванну?

      Міф 1: Реставрація ванн, це косметична процедура, яка маскує, а не вирішує проблему

      Насправді використання якісних матеріалів забезпечує експлуатацію відреставрованої ванни терміном більше 10-ти років! До прикладу, компанія "Реставратор" використовує унікальне покриття ExtraLight. Цей новітній рідкий акрил, що виробляється з імпортних компонентів BykChemie (Німеччина), DOW і DuPont (США) та має високий ступінь адгезіїї, тобто, міцно зчіплюється з поверхнею основи і після повного затвердіння набуває ідеальних експлуатаційних характеристик. Висока якість матеріалу при правильному методі наливання акрилу (шаром товщиною до 5-ти мм) є запорукою того, що ванна виглядатиме як нова та буде надійно захищеною від пожовтіння,тріщин та подряпин і агресивного впливу хімічних речовин. Ще один плюс такого методу – в його універсальності. Наливний акрил можна застосовувати для реставрації сталевих, чавунних, акрилових, фаянсових і керамічних ванн будь-якої форми і розмірів. Фахівці сходяться у тому, що метод "наливного акрилу" на сьогодні залишається найбільш довговічним та забезпечує не просто оновлення, а справжній апгрейд вашої ванни.


      Ванна ДО реставрації

      Міф 2: Реставрація ванн – дорога процедура, вигідніше купити нову

      Якісна реставрація ванн Хмельницький, Вінниця та Львів обійдеться дешевше, ніж нова ванна середньої якості. Більше того, реставрація ванн буває різною і ви можете обрати свій оптимальний варіант вартості. Так, метод наливного акрилу буде коштувати дорожче і, відповідно, забезпечить триваліший ефект – 10 і навіть більше років. Але і є простіший варіант так званого емалювання, який допоможе відновити ванну як мінімум на 2 роки за значно менші кошти. Ця процедура проходить у кілька етапів та завдяки філігранній точності майстрів, які покривають сантехніку емаллю у кілька шарів, повертає ванні глянцевий вигляд. Спеціалізовані сертифіковані суміші матеріалів, що використовуються для емалювання, формують красиве, міцне і безпечне нове покриття, яке не виділяє токсичних речовин. Завдяки послугам компанії "Реставратор" ваша ванна може отримати ще більше корисних функцій, якими не володіла раніше. Наприклад, послуга "Акриловий вкладиш" від компанії "Реставратор" забезпечує повільне вистигання води – лише на градус протягом півгодини! Технологія геніальна у своїй простоті: на стару поверхню наносять спеціальну клеючу монтажну піну і потім вставляють акриловий вкладиш відповідних розмірів. Тобто, це по суті ванна у ванній, яка не лише виглядає як нова, а й економить гарячу воду. Полімерний матеріал який використовується для такого виду реставрації - простий в догляді, екологічно безпечний та ударостійкий акрил.


      Ванна ПІСЛЯ реставрації

      Міф 3: Навіщо реставрувати ванну, якщо можна її відчистити з допомогою спеціальних хімічних засобів

      Процедура реставрації ванни, якщо нею займають професіонали – трудомісткий та надзвичайно відповідальний процес. Він включає кілька етапів: зачистку з видаленням старого покриття з одночасною подачею води, без забруднення приміщення пилом. Потім ванну ретельно знежирюють з допомогою речовини зі спеціальним складом. Після цього добре просушують промисловим феном, щоб уникнути навіть найменших залишків вологи. І лише потім – наливають акрил або проводять емалювання. Найменше відхилення, залишки бруду чи недостатній час висихання можуть звести нанівець весь процес. Дотримуватися чіткої послідовності надзвичайно важливо, тому майстри компанії "Реставратор", які часто переробляють ванни після невдалих "самостійних" реставрацій, закликають: не витрачайте даремно кошти і час. Навіть якщо ви придбаєте комплект рідкого акрилу, у вас все одно не вийде зачистити ванну так, щоб забезпечити 100-відсоткове зчеплення нового покриття зі старою основою. Як наслідок, покриття здувається або повільно сохне, йде тріщинами – і ваша ванна знову непридатна до використання. Та якщо ви все-таки впевнені у власних силах, компанія реставратор радо надасть якісні матеріали і необхідні інструкції, дотримуючись яких ви зможете оновити свою ванну самостійно. Врахуйте, що цей процес може зайняти досить багато часу – одне лише висихання триває від 16-ти до 36-ти годин!

      Міф 4: Матеріали, що використовують для реставрації, небезпечні для здоров’я людини

      Для реставрації ванн у Львові, Хмельницькому та Вінниці компанія "Реставратор" використовує виключно сертифіковані матеріали, які не лише цілком безпечні, а й навіть гіпоалергенні. Рідкий та наливний акрил, а також розчини для емалювання, не виділяють токсичних речовин та перешкоджають розмноженню патогенної мікрофлори, що документально підтверджено санітарно-епідеміологічними службами в сфері захисту прав споживачів. Важливу роль відіграє і те, що всі матеріали виробляються закордоном, де існують підвищені вимоги щодо стандартів безпеки. Безпечним є не лише матеріали, а й сама процедура – при закритих дверях, з використанням подачі води, що зводить до нуля потрапляння частинок бруду і пилу в повітря. Компанія Реставратор надає гарантійні талони на виконані проекти, цілком відповідаючи за їх безпечність і якість.

      Міф 5: у нас нема компаній, що пропонують якісну реставрацію ванни

      Цей міф обумовлений тим, що реставрація ванни – послуга, яку пропонують безліч компаній або майстрів, але далеко не всі роблять свою роботу відповідально і якісно. Відрізнити справжніх професіоналів від аматорів чи навіть шахраїв допоможуть спеціальні сервіси для перевірки доменних імен (наприклад, wwhois), що допоможуть виявити дату створення того чи іншого сайту і переконатися, який насправді "вік" компанії. А також уникайте надмірно доступних цін, адже часто за такі гроші не купиш навіть якісні матеріали, не кажучи вже про роботу майстра. Та все-таки, є й компанії, яким можна довіряти. Реставрація ванн у Львові, Хмельницькому та Вінниці від компанії "Реставратор" – це завжди якісні результати. Компанія займається відновленням сантехніки вже 17 років і за цей час врятувала не одну "безнадійну" ванну, зекономивши кошти клієнтів. Більше того, фахівці компанії пропонують ексклюзивні послуги – наприклад, колорування ванни, що зробить дизайн більш індивідуальним. Перелічені способи реставрації підходять не лише для ванн, а й для джакузі, умивальників, душових піддонів. Таким чином, повне оновлення ванної кімнати методом сучасної реставрації допоможе заощадити круглу суму та змінити інтер’єр до невпізнання.

      Обирайте якісну реставрацію ванн у Львові, Хмельницькому та Вінниці від професіоналів своєї справи – телефонуйте 068-15-15-815 або заходьте на сайт. Подаруйте друге дихання своїй сантехніці і насолоджуйтеся її блискучим виглядом ще довгі роки!

      Джерело: 24 Канал
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