Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о пожаре ресторана "Бартоломео" в Днепре
На корабле развевался флаг Украины. Он сгорел последним. Впрочем, сейчас на остатках деревянного судна есть новый стяг.
Сгорел один из символов ресторана – корабль. На корабле последним сгорел украинский флаг. Он развевался до конца. Первое, что мы сделали после пожара, – поставили флаг с другого объекта,
– сказал генеральный менеджер комплекса.
Как сейчас выглядит ресторан "Бартоломео" в Днепре / Фото Суспільне
К счастью, никто из комплекса не пострадал. Всех гостей отвели в специальное помещение. Всего было около 50 – 70 сотрудников комплекса и около 350 посетителей. К врачам никто не обращался. Это подтвердил и Борис Филатов.
Руководство обещает не просто восстановить заведение, а сделать еще лучше. Убытки, нанесенные россиянами, пока подсчитывают.