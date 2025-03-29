Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про пожежу ресторану "Бартоломео" у Дніпрі

На кораблі майорів прапор України. Він згорів останнім. Утім, зараз на залишках дерев'яного судна є новий стяг.

Згорів один з символів ресторану – корабель. На кораблі останнім згорів український прапор. Він майорів до кінця. Перше, що ми зробили після пожежі, – поставили прапор з іншого об'єкта,

– сказав генеральний менеджер комплексу.

Який вигляд зараз має ресторан "Бартоломео" в Дніпрі / Фото Суспільне

На щастя, ніхто з комплексу не постраждав. Усіх гостей відвели у спеціальне приміщення. Загалом було близько 50 – 70 співробітників комплексу та близько 350 відвідувачів. До лікарів ніхто не звертався. Це підтвердив і Борис Філатов.

Керівництво обіцяє не просто відновити заклад, а зробити ще кращим. Збитки, завдані росіянами, поки підраховують.