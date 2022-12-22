Новое заведение открыли рядом с Оболонской набережной. Ресторан находится по адресу улица Владимира Ивасюка, 12-С.
Актуально Открылась дверь легендарного заведения на Крещатике: где в Украине уже работает McDonald's
Заведение будет иметь особую концепцию
Ресторан был почти полностью готов к открытию еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Новое заведение на Оболони является вторым в Украине флагманским рестораном со специальной концепцией для семей с детьми.
Эта концепция подразумевает все удобства для уютного пребывания с семьей: обустроены детские горки внутри и снаружи заведения, раздвижные столики, которые можно увеличивать для крупных компаний, уникальная графика на стенах в стиле детских рисунков.
Следует добавить, что в зале ресторана есть 254 места для гостей на двух этажах, и еще 98 – на террасе. Также работает 12 экранов терминалов самообслуживания.
Ресторан будет работать с 7:00 до 21:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.
Команда будет выдавать уже оплаченные заказы, пока будет останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.
Где еще McDonald's открыл дверь ресторанов в Киеве
- 7 ноября новое заведение McDonald's открылся в селе Лесники Киевской области. Расположен на улице Ватутина, 170А и рассчитан на 111 мест в зале и 136 на террасе. Также в ресторане есть 10 терминалов самообслуживания для заказа в зале.
- 8 декабря в компании McDonald's сообщили, что открыли заведения в Киеве: на площади Севастопольской, 1 и на станции метро Крещатик, что на улице Крещатик, 19-А.
- Стоит отметить, что Крещатик – главная улица Киева, которая расположена в Печерском и Шевченковском районах на Бессарабке. За день ее посещает большое количество, как туристов, так и местных жителей, поэтому и заведение очень популярно.