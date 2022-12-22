Новое заведение открыли рядом с Оболонской набережной. Ресторан находится по адресу улица Владимира Ивасюка, 12-С.

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Заведение будет иметь особую концепцию

Ресторан был почти полностью готов к открытию еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Новое заведение на Оболони является вторым в Украине флагманским рестораном со специальной концепцией для семей с детьми.

Эта концепция подразумевает все удобства для уютного пребывания с семьей: обустроены детские горки внутри и снаружи заведения, раздвижные столики, которые можно увеличивать для крупных компаний, уникальная графика на стенах в стиле детских рисунков.

Следует добавить, что в зале ресторана есть 254 места для гостей на двух этажах, и еще 98 – на террасе. Также работает 12 экранов терминалов самообслуживания.

Ресторан будет работать с 7:00 до 21:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Команда будет выдавать уже оплаченные заказы, пока будет останавливать производственные процессы и выключать оборудование перед закрытием.

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