Новий заклад відкрили поруч з Оболонською набережною. Ресторан розташований за адресою вулиця Володимира Івасюка, 12-С.
Актуально Відкрилися двері легендарного закладу на Хрещатику: де в Україні вже працює McDonald's
Заклад матиме особливу концепцію
Як зазначають, ресторан був майже повністю готовий до відкриття ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Новий заклад на Оболоні є другим в Україні флагманським рестораном зі спеціальною концепцією для сімей з дітьми.
Ця концепція передбачає усі зручності для затишного перебування з родиною: облаштовані дитячі гірки всередині та ззовні закладу, розсувні столики, які можна збільшувати для великих компаній, унікальна графіка на стінах у стилі дитячих малюнків.
Варто додати, що у залі ресторану є 254 місця для гостей на двох поверхах, і ще 98 – на терасі. Також працюють 12 екранів терміналів самообслуговування.
Ресторан працюватиме з 7:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.
Команда видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупинятиме виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.
Де ще McDonald's відкрив двері ресторанів у Києві
- 7 листопада новий заклад McDonald's відкрився у селі Лісники, що на Київщині. Він розташований на вулиці Ватутіна, 170А та розрахований на 111 місць у залі та 136 на терасі. Також ресторан має 10 терміналів самообслуговування для замовлення в залі.
- 8 грудня в компанії McDonald's повідомили, що відкрили заклади в Києві: на площі Севастопольській, 1 та на станції метро Хрещатик, що на вулиці Хрещатик, 19-А.
- Варто зауважити, що Хрещатик – є головною вулицею Києва, яка розташована в Печерському та Шевченківському районах на Бессарабці. За день її відвідує велика кількість, як туристів, так і місцевих жителів, тому і заклад дуже популярний.