В СМИ появилась информация, что в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко утром 23 июля наведались силовики. Заметим, что киевский ресторан "Велюр" уже не первый раз оказывается в центре скандала.

Сам нардеп также никак не отреагировал на сообщение о визите силовиков в свой ресторан. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Журналисты 24 канала выяснили, что силовики якобы пришли не в "Велюр", а на соседнюю улицу – Саксаганского. Цель их визита пока неизвестна.

На фото видно, что рядом со столичным рестораном "Велюр" стоят несколько мужчин в форме сотрудников Службы безопасности Украины. Также неподалеку силовиков заметили "скорую".

Силовики пришли к ресторану Тищенко / Фото из телеграм-канала "Приходько в курсе", 24 канал

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