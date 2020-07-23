Возле ресторана Тищенко "Велюр" заметили силовиков: что происходит
В СМИ появилась информация, что в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко утром 23 июля наведались силовики. Заметим, что киевский ресторан "Велюр" уже не первый раз оказывается в центре скандала.
Сам нардеп также никак не отреагировал на сообщение о визите силовиков в свой ресторан. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
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Журналисты 24 канала выяснили, что силовики якобы пришли не в "Велюр", а на соседнюю улицу – Саксаганского. Цель их визита пока неизвестна.
На фото видно, что рядом со столичным рестораном "Велюр" стоят несколько мужчин в форме сотрудников Службы безопасности Украины. Также неподалеку силовиков заметили "скорую".
Силовики пришли к ресторану Тищенко / Фото из телеграм-канала "Приходько в курсе", 24 канал
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Что известно о "Велюр": главное
- Журналисты программы Bihus.info зафиксировали, что ресторан "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.
- Тищенко заявил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи. Теперь же он опроверг эту информацию.
- Ексдепутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с активистами замуровал вход в ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона. Впоследствии Аваков сообщил, что его зафиксировали.
- Позже "Велюр", несмотря на запрет Кабмина, рекламировал работу до 6 утра.