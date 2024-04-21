Об этом рассказала вдова погибшего героя Иванны Цюх в фейсбуке. О деталях инцидента пишет 24 Канал.

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Что произошло

По словам женщины, в субботу, 20 апреля, прошла годовщина гибели ее мужа, поэтому она решила организовать поминальный обед по мужу.

"Я начала обзванивать заведения около Гаразджи, где похоронен мой муж. В одном заведении было все занято. Я позвонила в ресторанный комплекс "Жито", спросила у администратора, можно ли в субботу, 20 апреля с 13 до 15 часов сделать поминальный обед по мужу", – рассказала она в видео.

Женщину попросили вечером приехать, согласовать меню, что собственно Иванна и сделала. Но уже на месте оказалось, что по телефону ее не расслышал работник заведения. Более того, он чистосердечно рассказал, что "был пьян", поэтому и не понял запрос женщины.

"Администратор Виталий не услышал, оказывается, что это будет поминальный обед. Он был навеселе. Я ему объяснила, что не надо пить на рабочем месте и тогда со слухом будет все хорошо. Мы общались и админ сказал, что у них в то время будет еще двое крестин и два дня рождений", – сказала Цюх.

"Услышал слово поминки и изменился"

По словам вдовы, когда администратор в очередной раз услышал слово "поминки", он изменился. А впоследствии ресторан сообщил женщине, что якобы не проводит поминки.

Я ему говорю, что я не прошу скидок, я просто хочу 2 часа провести время с родными людьми для себя, для своей семьи, для своего мужа, с его побратимами, которые приехали. Он говорит: "Как вы это будете делать? Там юбилей, крестины, а вы со своими поминками. Может, пойдете в беседки?",

– отметила вдова героя.

Женщина возмутилась, что на улице довольно прохладно и спросила, где это прописано? Потому что в правилах такого, по словам женщины, она не видела. Вместо этого он нагло ответил "это я так сказал. Я вам это озвучиваю".

Впрочем, дальше все же мужчина "пришел в себя" и начал менять риторику. Правда, после того, как присутствующие встали и возмутились, что это происходит на 10 год войны и 2 года полномасштабного вторжения, "когда ребят везут ежедневно "на щите" той дорогой".

Но продолжать разговор с администратором заведения у них уже не было желания, поэтому женщина с коллегами пошла в другое место, рядом.

Позиция ресторана

Администрация ресторана "Жито" пока никак не комментировала эту ситуацию. В то же время в соцсетях под сообщением на странице ресторана пользователи начали активно выражать свое возмущение.