Сергей Гайдаржи рассказал Джонсону историю гибели его жены Анны и сына Тимофея. Женщина была дочерью пастора.

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Очень правильный шаг. С трагической предысторией. Молодой одессит, который потерял жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и набожностью,

– написала Ирина Геращенко.

Мир должен слышать правду

Народный депутат подчеркнула, что конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей. Каждый день промедления с оружием против зла становится усилением этого же зла и приводит к новым жертвам.

Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, родителей, потерявших детей – именно та эмоциональные тяжелая правда, которую мы должны доносить миру,

– добавила Геращенко.

Российский удар по Одессе 2 марта