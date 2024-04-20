Сергій Гайдаржи розповів Джонсону історію загибелі його дружини Анни та сина Тимофія. Жінка була донькою пастора.
Читайте також Загинув, рятуючи інших: на Одещині поховали вогнеборця Дениса Колеснікова, якого вбила Росія
Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю,
– написала Ірина Геращенко.
Світ має чути правду
Народна депутатка підкреслила, що конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей. Кожен день зволікання зі зброєю проти зла стає посиленням цього ж зла та призводить до нових жертв.
Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей – саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу,
– додала Геращенко.
Російський удар по Одесі 2 березня
- Вночі проти 2 березня Росія вчергове атакувала Одесу. Тоді вона спрямувала на місто ударні дрони-камікадзе. Один із них влучив у багатоповерхівку та вщент зруйнував під'їзд.
- Внаслідок атаки "Шахедами" по багатоповерхівці загинула Анна Гайдаржи та її син Тимофій. Чоловік Анни з донькою були в іншій кімнаті, тому їм вдалося врятуватися.
- Тимофію виповнилося 4 місяці зовсім нещодавно, а саме – 20 лютого. Зокрема, у грудні 2023 його мама Анна Гайдаржи відсвяткувала 31 рік.
- За словами Володимира Зеленського, загиблих дітей може бути більше, оскільки доки союзники зволікають і гають час на політичні чвари, українці гинуть і на фронті, і в тилу. Серед них – діти.