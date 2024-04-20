Сергій Гайдаржи розповів Джонсону історію загибелі його дружини Анни та сина Тимофія. Жінка була донькою пастора.

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Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю,

– написала Ірина Геращенко.

Світ має чути правду

Народна депутатка підкреслила, що конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей. Кожен день зволікання зі зброєю проти зла стає посиленням цього ж зла та призводить до нових жертв.

Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей – саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу,

– додала Геращенко.

Російський удар по Одесі 2 березня