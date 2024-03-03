Вдень 3 березня стало відомо, що рятувальники знайшли ще два тіла загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці 2 березня. Їх знайшли у міцних обіймах.

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Мати намагалась закрити собою дитину

У Одесі триває рятувально-пошукова операція. Там з-під завалів дістали ще два тіла, матері та дитини. Рятувальники знайшли їх у міцних обіймах. Також у ДСНС зазначили, що мати, ймовірно, намагалась закрити дитину собою.

Немовляті було всього 8 місяців.

Станом на 3 березня відомо про 10 загиблих, з них 3 дітей.

Росія вдарила по Одесі