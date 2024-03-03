Днем 3 марта стало известно, что спасатели нашли еще два тела погибших в результате российского удара по многоэтажке 2 марта. Их нашли в крепких объятиях.
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Мать пыталась закрыть собой ребенка
В Одессе продолжается спасательно-поисковая операция. Там из-под завалов достали еще два тела, матери и ребенка. Спасатели нашли их в крепких объятиях. Также в ГСЧС отметили, что мать, вероятно, пыталась закрыть ребенка собой.
Младенцу было всего 8 месяцев.
По состоянию на 3 марта известно о 10 погибших, из них 3 детей.
Россия ударила по Одессе
- В ночь на 2 марта Россия снова атаковала Одессу. Она направила на город ударные дроны-камикадзе. Один из них попал в многоэтажку и полностью разрушил подъезд.
- Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о количестве людей, которые могут находиться под завалами. По его словам, в Одессе под завалами полуразрушенной многоэтажки, в которую попал российский вражеский дрон, могут находиться от 10 до 12 человек.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях обстрела и то, как жители города выражают скорбь по погибшим. Вечером 2 марта местные несли туда игрушки и цветы.