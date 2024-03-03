Днем 3 марта стало известно, что спасатели нашли еще два тела погибших в результате российского удара по многоэтажке 2 марта. Их нашли в крепких объятиях.

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Мать пыталась закрыть собой ребенка

В Одессе продолжается спасательно-поисковая операция. Там из-под завалов достали еще два тела, матери и ребенка. Спасатели нашли их в крепких объятиях. Также в ГСЧС отметили, что мать, вероятно, пыталась закрыть ребенка собой.

Младенцу было всего 8 месяцев.

По состоянию на 3 марта известно о 10 погибших, из них 3 детей.

Россия ударила по Одессе