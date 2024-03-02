В Одессе под завалами полуразрушенной многоэтажки, в которую попал российский вражеский дрон, могут находиться от 10 до 12 человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует 24 Канал.

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Под завалами жилого дома могут быть еще люди

Сейчас, по некоторой информации, мы проверяем возможность найти от 10 до 12 человек. С ними не могут выйти на связь. Информация проверяется. Только что была минута тишины для того, чтобы услышать, есть ли призыв о помощи,

– сказал генпрокурор, который находится на месте трагедии.

Также Костин отметил, что враг атакует Украину каждый день, в частности Одессу.

По его словам, сегодня мы наблюдаем, как страна-агрессор пытается своим террором и бесчеловечными атаками не только уничтожить наше настоящее, но и, убивая наших детей, уничтожить наше будущее.

"То, что происходит сейчас, – это не просто политика постоянного террора гражданского населения. Это – политика геноцида всего украинского народа. Политика, которая направлена высшим руководством России", – подчеркнул генеральный прокурор.

Атака врага по Одессе