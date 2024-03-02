Особый акцент украинский лидер сделал на Одессе – там один из вражеских дронов попал в жилой дом. В результате атаки разрушено 18 квартир, а также, к сожалению, есть погибшие и раненые.

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Реакция на атаку России

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в Одессе известно о двух погибших, а еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. На месте работают все службы, чтобы люди получили всю необходимую помощь. Зеленский выразил благодарность всем, кто привлечен к ликвидации российского террора. В то же время президент подчеркнул, что Украине нужно больше защиты.

Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь,

– акцентировал он.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что на месте удара в Одессе находится его представительница. Она сообщила, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лубинец также отметил, что страна-террорист должна понести справедливую ответственность за свои поступки.

Мир должен понять, что это вопрос победы в борьбе за общую безопасность и правопорядок. Ответом должна быть мощная помощь Украине,

– написал омбудсмен.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак также подчеркнул, что для того, шоб остановить российские атаки на города и убийства гражданских, Украине нужна помощь. И она нужна уже.

Что известно об атаке России