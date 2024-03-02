В частности, в Одесской области украинские защитники сбили 7 ударных беспилотников. На Юге не удалось ликвидировать только один дрон, и, к сожалению, он попал в девятиэтажку.

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Враг комбинированно атаковал Украину

В Генштабе ВСУ сообщили, что во время ночной атаки оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 14 дронов-камикадзе. В частности, 7 дронов камикадзе сбили в пределах Одесской области, еще 6 – ликвидировало воздушное командование "Восток":

по 2 БПЛА в Запорожской и Харьковской областях,

по 1 "Шахеду" в пределах Днепропетровской и Сумской областей.

Кроме того, украинские защитники около полуночи также сбили 2 авиационные ракеты Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Одесса и Харьков пострадали во время ночной атаки