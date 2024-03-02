В частности, в Одесской области украинские защитники сбили 7 ударных беспилотников. На Юге не удалось ликвидировать только один дрон, и, к сожалению, он попал в девятиэтажку.
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Враг комбинированно атаковал Украину
В Генштабе ВСУ сообщили, что во время ночной атаки оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 14 дронов-камикадзе. В частности, 7 дронов камикадзе сбили в пределах Одесской области, еще 6 – ликвидировало воздушное командование "Восток":
- по 2 БПЛА в Запорожской и Харьковской областях,
- по 1 "Шахеду" в пределах Днепропетровской и Сумской областей.
Кроме того, украинские защитники около полуночи также сбили 2 авиационные ракеты Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Одесса и Харьков пострадали во время ночной атаки
- 8 беспилотников типа "Шахед" враг направил на Одесскую область. Под ударом оказалась девятиэтажка. В результате попадания часть подъезда обвалилась, разрушено 18 квартир. Кроме того, в результате российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная. Поэтому пришлось отключить от отопления некоторые многоэтажки, которые расположены рядом с местом атаки.
- Сейчас известно о 2 погибших в результате атаки на Одессу. Еще 7 человек – получили ранения. Среди пострадавших 3-летний ребенок и беременная женщина.
- В Харькове под вражеской атакой также оказалась жилая инфраструктура, вспыхнули пожары. Как сообщили в ГСЧС, в Харькове горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки. Кроме того, были повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах. По предварительным данным, в городе обошлось без жертв и пострадавших.
- Один из беспилотников атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника был разрушен жилой дом, в котором произошел пожар. Когда спасатели укротили возгорание, то под завалами дома обнаружили тело погибшего мужчины.