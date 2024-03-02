Зокрема, на Одещині українські захисники збили 7 ударних безпілотників. На Півдні не вдалося ліквідувати лише один дрон, і, на жаль, він влучив у дев'ятиповерхівку.

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Ворог комбіновано атакував Україну

У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупанти запустили по території України 17 безпілотників типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 14 дронів-камікадзе. Зокрема, 7 дронів камікадзе збили в межах Одеської області, ще 6 – ліквідувало повітряне командування "Схід":

по 2 БпЛА в Запорізькій та Харківській областях,

по 1 "Шахеду" у межах Дніпропетровської та Сумської областей.

Окрім того, українські захисники близько опівночі також збили 2 авіаційні ракети Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Одеса та Харків постраждали під час нічної атаки