Зокрема, на Одещині українські захисники збили 7 ударних безпілотників. На Півдні не вдалося ліквідувати лише один дрон, і, на жаль, він влучив у дев'ятиповерхівку.
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Ворог комбіновано атакував Україну
У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупанти запустили по території України 17 безпілотників типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 14 дронів-камікадзе. Зокрема, 7 дронів камікадзе збили в межах Одеської області, ще 6 – ліквідувало повітряне командування "Схід":
- по 2 БпЛА в Запорізькій та Харківській областях,
- по 1 "Шахеду" у межах Дніпропетровської та Сумської областей.
Окрім того, українські захисники близько опівночі також збили 2 авіаційні ракети Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Одеса та Харків постраждали під час нічної атаки
- 8 безпілотників типу "Шахед" ворог спрямував на Одеську область. Під ударом опинилася дев'ятиповерхівка. Унаслідок влучання частина під'їзду обвалилася, зруйновано 18 квартир. Окрім того, внаслідок російської атаки у місті пошкоджені інженерні мережі та котельня. Через це довелося відключити від опалення деякі багатоповерхівки, які розташовані поруч з місцем атаки.
- Наразі відомо про 2 загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще 7 осіб – отримали поранення. Серед постраждалих 3-річна дитина та вагітна жінка.
- У Харкові під ворожою атакою також опинилася житлова інфраструктура, спалахнули пожежі. Як повідомили в ДСНС, у Харкові горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки. Окрім того, були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. За попередніми даними, у місті минулося без жертв та постраждалих.
- Один з безпілотників атакував селище Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника було зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа. Коли рятувальники приборкали загоряння, то під завалами будинку виявили тіло загиблого чоловіка.