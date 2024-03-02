Им уже удалось вытащить из-под завалов живого мужчину. В сети показали кадры со спасенным из плена дома местным жителем.

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Спасение мужчины

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил новые детали по ликвидации российского удара БпЛА по многоэтажке. Он отметил, что спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину.

К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики,

– написал глава ОВА.

Кипер отметил, что поиски и разбор завалов продолжаются. В сети уже показали видео с места событий, на котором видны первые кадры после спасения мужчины.

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