Їм вже вдалося витягнути з-під завалів живого чоловіка. У мережі показали кадри з врятованим з полону будинку місцевим мешканцем.

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Порятунок чоловіка

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив нові деталі щодо ліквідації російського удару БпЛА по багатоповерхівці. Він зазначив, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів чоловіка.

На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики,

– написав очільник ОВА.

Кіпер наголосив, що пошуки та розбір завалів тривають. У мережі вже показали відео з місця подій, на якому видно перші кадри після порятунку чоловіка.

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