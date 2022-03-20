Да, в ресторанах KFC Красноярска уже тоже закончился сахар. Об этом свидетельствуют возмущенные посты российских пользователей соцсетей.

К слову В Mastercard заявили, что больше не имеют никакого дохода из России

"KFC забыл сказать мне, что у них "внезапно" закончился сахар! Худший кофе в моей жизни", – жалуются россияне в твиттере.

Справка. В России работает около 1 тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC. К 9 марта 70 из них приостановили свою работу.

Дефицит сахара в России

В России в результате войны против Украины возник дефицит некоторых продуктов питания. В магазинах россияне едва не устраивают за них потасовки.

В частности, очереди выстраиваются за сахаром, который найти на полках становится сложнее.

Интересно также, что и на сайте Метро при просмотре сахара не спрашивают, исполнилось ли россиянам 18 лет.

Сахарная лихорадка в России / Фото из соцсетей

Кстати – в России продолжают драться за сахар: смотрите видео