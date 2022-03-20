Так, у ресторанах KFC Красноярська вже теж закінчився цукор. Про це свідчать обурені пости російських користувачів соцмереж.

До слова У Mastercard заявили, що більше не мають жодного доходу з Росії

"KFC забув сказати мені, що у них "раптово" закінчився цукор! Найгірша кава в моєму житті", – бідкаються росіяни у твітері.

Довідка. У Росії працює приблизно 1 тисяча ресторанів швидкого обслуговування KFC. До 9 березня 70 із них зупинили свою роботу.

Дефіцит цукру в Росії

У Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування. У магазинах росіяни ледве не влаштовують за них бійки.

Зокрема, черги вишукуються за цукром, який знайти на полицях стає складніше.

Цікаво також, що на сайті Метро під час перегляду цукру на запитують, чи виповнилось росіянам 18 років.



Цукрова лихоманка в Росії / Фото з соцмереж

До речі – у Росії продовжують битися за цукор: дивіться відео