Так, у ресторанах KFC Красноярська вже теж закінчився цукор. Про це свідчать обурені пости російських користувачів соцмереж.
До слова У Mastercard заявили, що більше не мають жодного доходу з Росії
"KFC забув сказати мені, що у них "раптово" закінчився цукор! Найгірша кава в моєму житті", – бідкаються росіяни у твітері.
Дефіцит цукру в Росії
- У Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування. У магазинах росіяни ледве не влаштовують за них бійки.
- Зокрема, черги вишукуються за цукром, який знайти на полицях стає складніше.
- Цікаво також, що на сайті Метро під час перегляду цукру на запитують, чи виповнилось росіянам 18 років.
Цукрова лихоманка в Росії / Фото з соцмереж
До речі – у Росії продовжують битися за цукор: дивіться відео