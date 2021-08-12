"Металлическая звезда", для обоих процессов – и металлургического и кулинарного – очень важный баланс ингредиентов. Именно так Дмитрий Борисов подчеркнул в рамках нового видеопроекта компании Метинвест.

Украинский борщ – гастрономическое произведение искусства, так же как у Метинвеста – сталь и чугун. И подходы к их созданию очень похожи,

– сказал он.

Борисов четко подметил: как на классической кухне при приготовлении борща сначала необходимо сварить бульон, процедить его, обработать овощи и мясо, так же и на металлургической – нужно довести сплав металла до определенного состояния, сбалансировав его по температуре и химическому составу.

Намекая на химические элементы на производстве ресторатор добавил, что не стоит забывать и о специях: в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии – улучшают процесс плавления металла. Он советует добавлять соль, перец и лавровый лист.

Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол... Вот мы и научились готовить металлургический борщ. Приятного аппетита!

– подытожил Борисов.

Через видеопроект "Металлическая звезда" группа Метинвест показала, насколько захватывающим может быть процесс производства стали.

Кроме Борисова, в проекте также приняли участие солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, путешественник Дмитрий Комаров, а также голкипер и капитан украинской сборной по футболу Андрей Пятов.

На сайте "Делаем украинское" сообщается, что металлургическая отрасль и горное дело является одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания Метинвест заплатила 164 млрд грн налогов и изготовила 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях Метинвеста работает около 80 тысяч сотрудников.