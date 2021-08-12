"Металева зірка", для обох процесів – і металургійного, і кулінарного – дуже важливий баланс інгредієнтів. Саме так Дмитро Борисов підкреслив у рамках нового відеопроєкту компанії Метінвест.

Український борщ – гастрономічний витвір мистецтва, так само як у Метінвесту – сталь і чавун. І підходи до їхнього створення дуже схожі,

– сказав він.

Борисов чітко підмітив: як на класичній кухні при приготуванні борщу спершу необхідно зварити бульйон, процідити його, обробити овочі та м'ясо, так само і на металургійній – потрібно довести сплав металу до певного стану, збалансувавши його за температурою та хімічним складом.

Натякаючи на хімічні елементи на виробництві ресторатор додав, що не варто забувати й про спеції: в кулінарії вони розкривають смак борщу, а в металургії – покращують процес плавлення металу. Він радить додавати сіль, перець та лавровий лист.

Варимо все це в спеціальній каструлі. Час розливати й подавати на стіл... Ось ми й навчили готувати металургійний борщ. Смачного!

– підсумував Борисов.

Через відеопроєкт "Металева зірка" група Метінвест показала, наскільки захопливим може бути процес виробництва сталі.

Крім Борисова, у проєкті також взяли участь солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, мандрівник Дмитро Комаров, а також голкіпер і капітан української збірної з футболу Андрій П'ятов.

На сайті "Робимо українське" повідомляється, що металургійна галузь й гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія Метінвест заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд доларів у роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн – у розвиток українських міст. Всього на підприємствах Метінвесту працюють близько 80 тисяч співробітників.