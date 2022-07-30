За убийственной войной в Украине, спровоцированной Владимиром Путиным, скрываются глубокие экономические и социальные конфликты, рассказывает в своей аналитической статье почетный профессор и бывший директор департамента политики рынка труда и занятости Берлинского научного центра социальных исследований Гюнтер Шмид.

​Читайте Путин запустил маховик, который уничтожит его самого

Дать российскому президенту однозначно понять – в том числе и военными средствами – что война должна быть быстро закончена – это одна сторона медали, и, безусловно, самая актуальная сейчас,

– рассказывает профессор

Но другая и не менее актуальная – это необходимость глобальной реорганизации торговых отношений.

Пример Африки

Многие страны Африки, в первую очередь Нигерия, являются примерными моделями Их огромные запасы ценного сырья (например, нефти, газа, золота) способствуют созданию экономических моноструктур.

Доходы от этих ресурсов обычно монополизированы и делают правительства коррумпированными. В России это примерно так же, как объяснил и оценил в политэкономических терминах российский историк экономики Александр Эткинд: "Огромные доходы контролируемых государством корпораций от нефтегазовых ресурсов означают, что значительная часть государственного бюджета не зависит от налоговых вычетов граждан".

Эти доходы, в свою очередь, нестабильны, так как зависят от цены на мировом рынке; для граждан они непрозрачны и секретны. Таким образом, элита может обогащаться за счет доходов от продажи нефти. Низкая трудоемкость делает нефтегазовые государства в значительной степени независимыми от населения.

Страна мужчин

Эксплуатация минеральных ресурсов – наряду с оборонной промышленностью – является экономическим сектором с сильнейшим гендерным неравенством.

К одному проценту населения, занятого в нефтегазовой промышленности, нужно добавить еще около пяти процентов, охраняемых трубопроводами и денежными потоками олигархов. Почти все солдаты, офицеры и охранники – мужчины. К этим нефтяным и газовым мачо следует добавить многочисленную группу юристов; в России это один процент населения в четыре раза больше, чем в Германии, которые заняты не созданием производительного капитала от имени государства, а охраной банков и трубопроводов, защитой границ от врагов и защитой элиты от населения.

Это ресурсное проклятие не просто создает государственные структуры, но и наносит долгосрочный ущерб конкурентоспособности.

За последние два десятилетия экономическое и социальное развитие России значительно отстало от развития "Запада" (за исключением нескольких азиатских стран). Россия находится под угрозой превращения в развивающуюся страну (когда уровень жизни средний, ВВП ниже, чем у высокоразвитых стран мира – 24 канал).