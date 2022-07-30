Мировая шахматная доска трещит

Ну вот, слабые элементы – они рушатся. И мы с вами знаем, что не только в маленьких, маловлиятельных государствах, происходят эти процессы – отставки и в Великобритании, и в Германии. Торнадо.

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В Судане огромные проблемы, в Шри-Ланке. Это страна, которая начала развиваться: с 2005 по 2015 год втрое возрос ВВП в Шри-Ланке. Кризис, отставки, не голод, но за неимением энергетических ресурсов люди готовят еду на улицах, на кострах. В стране, которая пошла по пути Сингапура, очень эффективно развивается.

Глобальные процессы путин вызвал, но эти же процессы и его уничтожат. И мы видим, как это происходит. Ситуация очень серьезно меняется. Не так быстро, как нам хотелось бы, но, тем не менее, давайте посмотрим на это глобально. Так сказать, со стороны.

Как украина разрушает воображаемый мир путина

Остановилась эта агрессия. Украина остановила эту агрессию (сломала план россии по блицкригу – 24 канал) и готовится начать вымещать огромные усилия, прилагаемые путиным для начала мирных переговоров.

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Даже европейцы стали умными. То, что я предполагал в начале войны, и то, что начало действовать – попытка заставить Украину выхватить руки Зеленского, заставить ее вести переговоры, соглашаться на любое прекращение войны – уже, слава Богу, понимание этого у европейцев произошло.

Понимаете, политика путина – это продолжение его психического состояния. Очень интересно, многие уже об этом говорят: о том, что я говорил больше 10 лет назад. Это некоторая вязкость сознания. Вот он врубился – он не способен на скорые решения. И это деменция, это отсутствие возможностей перестраиваться, отсутствие возможностей поменять свою позицию, быть адаптивным. Ну вот, доигрался – теперь придется бежать.

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