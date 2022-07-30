Світова шахівниця тріщить

Ну от, слабкенькі елементики – вони руйнуються. І ми з вами знаємо, що не тільки в маленьких державах, маловпливових, відбуваються ці процеси – відставки і у Великобританії, і в Німеччині. Торнадо.

Радимо Чи вдасться путіну заморити світ голодом і навіщо йому це

В Судані величезні проблеми, в Шрі-Ланці. Це країна, яка почала розвиватися: з 2005 по 2015 рік втричі зріс ВВП в Шрі-Ланці. Криза, відставки, не голод, але через брак енергетичних ресурсів люди готують їжу на вулицях, на багаттях. В країні, яка пішла шляхом Сінгапуру, дуже ефективно розвивається.

Глобальні процеси путін викликав, але ці ж самі процеси і його знищать. І ми бачимо, як це відбувається. Ситуація дуже серйозно змінюється. Не так швидко, як би нам хотілося, але, тим не менш, давайте подивимося на це глобально. Так би мовити, зі сторони.

Як україна руйнує уявний світ путіна

Зупинилася ця агресія. Україна зупинила цю агресію (зламала план рф щодо бліцкригу – 24 канал) й готується почати виміщувати величезні зусилля, яких докладає путін для початку мирних переговорів.

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Вже навіть європейці стали розумними. Те, що я передбачав на початку війни, і те, що почало діяти – спроба змусити Україну вихопити руки Зеленського, змусити її вести переговори, погоджуватися на будь-яке припинення війни – вже, слава Богу, в європейців розуміння цього відбулося.

Розумієте, політика путіна – це продовження його психічного стану. Дуже цікаво, багато хто вже про це говорить: про те, що я казав понад 10 років тому. Це деяка в'язкість свідомості. Ось він врубався – він не здатен на швидкі рішення. І це деменція, це відсутність можливостей перебудовуватися, відсутність можливостей змінювати свою позицію, бути адаптивним. Ну ось, догрався – тепер доведеться втікати.

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