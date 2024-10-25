Враг пытается продвигаться в Селидово и Константиновке, там продолжаются городские бои. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что активное давление россиян имеет свою цену, ведь ни одна армия в мире не имеет достаточных мобилизационных возможностей, чтобы вести войну, где погибает более тысячи бойцов каждый день.

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Резервы России

Сергей Кузан отметил, что резервы россиян не рассчитаны на войну бешеной интенсивности. Враг за день теряет от 1200 до 1700 человек.

Пугалки для Запада о бесконечных резервах оказались мыльным пузырем. Ведь для того, чтобы поддерживать темп наступления, который обусловливает большое количество потерь, россияне не имеют достаточного количества личного состава,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Владимир Путин вынужден просить боевые подразделения у государства, где, как и в России, царит диктатура. По мнению Сергея Кузана, это свидетельствует о том, что темп поражения армии определяет, кто победит в этой войне. Силы обороны, массово обезвреживая противника, выполняют эту задачу чрезвычайно эффективно.

Важно! Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские военные прибыли в Россию. Хотя их присутствие официально зафиксировано, Остин заметил, что пока неизвестно, какими именно задачами они занимаются.

Кузан считает, что главной целью ВСУ является удержать боеспособность. Пока оборонительные рубежи выполняют свою задачу – останавливать врага и беречь жизни наших людей, до тех пор есть смысл их удерживать. Он добавил, если же оборонительные позиции не выполняют этого, то украинские войска получают приказ отходить.

Это нормально, но у Путина нет другого выхода. Он имеет ограниченное время до сезона дождей и выборов в США. Россияне взяли этот темп и должны его поддерживать, если им этого не удастся, то это будет означать полный провал их наступательной кампании,

– высказался Сергей Кузан.

По его словам, по состоянию на сейчас, противник не выполнил даже минимальной своей задачи.

"Россия воюет за Селидово, но основные оборонительные рубежи ВСУ есть по линии Покровск, Мирноград и дальше на север", – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Где давит противник в Донецкой области: смотрите на карте

Говорится о том, что оккупанты не имеют даже минимальных достижений, а заявления о бесконечной и мощной российской армии – информационная картинка.