Самым горячим направлением остается Покровский. Об этом говорится в вечерней сводке с фронта, которое выложил Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сейчас

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что с начала суток произошло 132 боевых столкновения:

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две продолжаются.

произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две продолжаются. На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского. Две атаки до сих пор продолжаются.

противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского. Две атаки до сих пор продолжаются. На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал и пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжается, ситуация контролируемая.

враг 12 раз атаковал и пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжается, ситуация контролируемая. На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочок, Белой Горы и Григорьевки, все попытки врага улучшить свое положение остановили украинские воины.

имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочок, Белой Горы и Григорьевки, все попытки врага улучшить свое положение остановили украинские воины. На Торецком направлении враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецка и Нелиповки три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецка и Нелиповки три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается. На Покровском направлении в течение дня, агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. В общем, 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодня потери агрессора на этом направлении составили 348 человек убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, один БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одну пушку и один миномет. Кроме того, два БТР, одна ББМ, один автомобиль, одна МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены,

– рассказали о потерях на Покровском направлении в Генштабе.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор. На Времовском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы. На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоданиловки.

одну безуспешную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоданиловки. На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Там авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России, известно о 27 авиационных ударов с применением 21 КАБа.

На других направлениях, по данным наших военных, существенных изменений не произошло.