Найгарячішим напрямком лишається Покровський. Про це мовиться у вечірньому зведенні з фронту, яке виклав Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті зараз

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення:

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П'ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві тривають.

відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П'ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбили українські воїни, ще дві тривають. На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває. На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував та намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

ворог 12 разів атакував та намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована. На Краматорському напрямку мали місце п'ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище зупинили українські воїни.

мали місце п'ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище зупинили українські воїни. На Торецькому напрямку ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває. На Покровському напрямку впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на цьому напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, один БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені,

– розповіли про втрати на Покровському напрямку у Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі. На Времівському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

відбулося п'ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви. На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоданилівки.

одну безуспішну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоданилівки. На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників.

Також у Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії, відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБа.

На інших напрямках, за даними наших військових, суттєвих змін не відбулося.