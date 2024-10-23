Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.

Дивіться також "Приїдемо після війни як туристи": що казали російські полонені перед обміном

Колишні російські полонені повернулись на фронт

За його словами, після обміну полонені росіяни кілька місяців перебували у спеціальному фільтраційному таборі, після чого їх, як покарання за здачу, знову відправили на фронт і відправили у самовбивчу атаку на позиції тієї самої 110-ї бригади.

Відділення російських штурмовиків пішло в атаку по відкритій місцевості у повний зріст на український опорний пункт, і воїни 110-ї механізованої бригади, як у тирі, знищили всіх штурмовиків. Коли зібрали документи вбитих, наші розвідники були здивовані – адже ці росіяни вже були у полоні саме у 110-ї механізованої бригади і поїхали на обмін до Росії,

– зазначив Бутусов, оприлюднивши особисті дані пари утилізованих загарбників.

Російські полонені / Юрій Бутусов

Також він додав, що російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки, і посилає в атаки, щоб вони вже гарантовано не повернулися.

"Заступитися за них у Росії нікому. Путін веде війну до останнього росіянина", – написав Бутусов.

Нагадаємо, що у полон на війні потрапляють мобілізовані росіяни, контрактники та колишні засуджені. Росіянам вигідніше потрапити в український полон, щоб уникнути вбивства за невиконання злочинних наказів.